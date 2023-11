Il Lions Club Rubicone dona quindici alberi al Parco Fellini

Donati 15 alberi al Parco Fellini di Gambettola. L’iniziativa è stata voluta e messa in campo dal Lions Club Rubicone, di cui è presidente il gambettolese Fiorenzo Fantini. Dei 15 alberi donati cinque sono olivi già adulti e dieci sono piante autoctone delle specie: quercia, tiglio, melograno, acero e salice. I nuovi alberi sono stati utilizzati per rimpiazzare alcuni di quelli che per l’alluvione dello scorso maggio erano stati danneggiati dai mezzi del movimento terra impegnati a ripristinare l’argine del torrente Rigossa, che proprio nel tratto che va dal Parco Fellini alla via Malbona era stata danneggiato.

Ieri mattina si è così svolta l’operazione di messa a dimora dei nuovi alberi, ed è stata anche l’occasione per celebrare da parte degli alunni della Scuola Primaria Pascoli di Gambettola la Giornata mondiale dell’albero che si sarebbe dovuta svolgere la scorsa settimana ma che per le pessime condizioni del meteo era stata rinviata. Alcune classi di alunni sono intervenute e i bambini con le loro insegnanti, assieme alla sindaca Letizia Bisacchi e ad alcuni soci del Lion Club Rubicone con il presidente Fantini, hanno così partecipato alla piantumazione degli alberi, e a loro è toccata la parte più divertente: quella di riempire le buche con la terra. Ovviamente la Cooperativa Idea, proprietaria del Parco Fellini, divenuto ad uso pubblico grazie ad una convenzione trentennale con il Comune, è stata contenta della donazione ed il suo presidente Yuri Bartolini ha ringraziato il Lions Club Rubicone e ha offerto una merenda a tutti i bambini delle scuole.