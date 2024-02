Il liscio protagonista al Petrella

Lo storico teatro Petrella di Longiano trasformato in balera con valzer, polka e mazurka a farla da padroni, in attesa di vedere e ascoltare sul palco dell’Ariston di Sanremo "Romagna Mia" l’inno di Romagna che compie quest’anno 70 anni. Quello di Longiano è stato il gran finale del cartellone della maratone "Vai col liscio", l’iniziativa della Regione per sostenere la candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco della musica da ballo emiliano-romagnola. Protagonista della prima serata è stata l’Orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo."L’auspicio è che questa candidatura del liscio possa sfociare nel riconoscimento – ha detto Mauro Graziano, sindaco di Longiano – perché come tutti sappiamo il liscio è parte integrante del patrimonio culturale e delle tradizioni della nostra Regione".

e.p.