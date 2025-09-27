Il lotto zero della secante: "Il progetto avanza"

Il lotto zero della secante è in pista grazie al governo Meloni, dopo decenni in cui nulla si è mosso, assicura la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri replicando al sindaco Enzo Lattuca (Pd) il quale ha scrito all’Anas dicendo di non avere ricevuto più ragguagli sullo stato progettuale dell’infrastruttura, dopo che l’on. Galeazzo Bignami (FdI) aveva fornito formali rassicurazioni sulla presa in carico da parte del Governo.

"Grazie al Governo Meloni – afferma l’on. Buonguerrieri - e al viceministro alle infrastrutture e trasporti dell’epoca on. Galeazzo Bignami, oggi capogruppo alla Camera, è stato dato avvio ad un’opera strategica per il nostro territorio, da sempre promessa dalla sinistra e mai realizzata. L’iter per il lotto zero della secante, dopo essere stato inserito nel contratto di programma 2021-2025 dell’Anas, licenziato dal governo nel marzo 2024, prosegue spedito: a giugno è stato infatti completato il quadro esigenziale e sono state valutate le alternative di tracciato, passaggi che precedono il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il progetto di fattibilità tecnica ed economica". L’intervento prevede la realizzazione di una variante alla via Emilia tra Forlimpopoli e l’innesto con la secante di Cesena, con una corsia per senso di marcia e soprattutto la nuova rotatoria su via San Cristoforo, nodo critico per la sicurezza".

"L’importo stimato – prosegue l’on. Buonguerrieri – oscilla tra 105 e 140 milioni, in attesa della definizione del quadro finanziario, che potrà essere sostenuto anche dal Comune, solo oggi così solerte a sollecitare la realizzazione dell’opera".

Il capogruppo in consiglio comunale di Fdi Marco Casali e la coordinatrice cittadina Gigliola Zuccali stuzzicano il sindaco: "Prendiamo atto che Lattuca oggi ‘batte cassa’ al Governo per avere aggiornamenti su un’opera che per anni, quando governavano i partiti di sinistra, non è stata mai inclusa nei programmi Anas. Non abbiamo visto la stessa solerzia verso i governi a guida Ps, che per anni hanno promesso ai cittadini di Cesena ciò che solo il Governo Meloni sta avviando. La differenza sta nei fatti: oggi il lotto zero è dentro il contratto di programma, il quadro esigenziale è completato e la progettazione procede".

"Continueremo a seguire l’iter e a lavorare per recuperare il tempo perso da chi ci ha preceduto – concludono Casali e Zuccali – e perché Cesena e il territorio possano finalmente contare su un’infrastruttura strategica per la viabilità e la sicurezza. Chissà se in una delle prossime lettere oltre a richieste di aggiornamenti, riusciremo anche a leggere un riconoscimento del sindaco al Governo Meloni per il lavoro avviato a favore della città di Cesena".

Andrea Alessandrini