Il luglio d’oro di Antonioli "Le ’mie’ donne fatali dal Medioevo ad Anita"

di Raffaella Candoli

Andrea Antonioli, storico e archeologo, affermato scrittore cesenate, ha ottenuto il Premio speciale della Giuria nel concorso letterario Casentino, una delle maggiori selezioni culturali del panorama nazionale, con l’opera in due volumi "Donne fatali del Medioevo" e "Donne fatali del Rinascimento", piazzandosi immediatamente dietro a giornalisti-autori quali Andrea Scanzi e Sara Lucaroni. Direttore fino al 2021 del Museo e della Biblioteca Renzi di San Giovanni in Galilea (Borghi) che ha a suo tempo progettato e di cui ha coordinato l’allestimento, è autore di numerosi progetti, tra cui quello internazionale "Anita Fidelis", diffusosi in varie parti del mondo, che valorizza la donna e la femminilità in ogni sua forma, declinazione ed espressione.

Antonioli, non è questo il primo riconoscimento alla pubblicazione scelta dalla giuria del Premio Casentino.

"In effetti, l’opera è già risultata vincitrice del primo premio assoluto al concorso letterario internazionale "Locanda del Doge" di Rovigo ed è in lizza per i primi tre posti al Festival delle Arti di Penne (Pescara)".

Il mese di luglio le ha portato altri riconoscimenti?

"In queste ultime due settimane ho ottenuto anche un doppio terzo posto ai premi letterari "Samnium" e "Città di Castrovillari", con uno dei miei saggi "Il secolo d’oro del Rinascimento" edito da Newton&Compton, già vincitore di numerosi primi premi e riconoscimenti a concorsi nazionali e internazionali".

Nel suo palmares oltre ai saggi anche la narrativa?

"Il mio romanzo, "Prognosticon Machiavelli", ha ottenuto vari riconoscimenti nella narrativa, tra cui il primo posto assoluto al premio letterario internazionale "Cristina Campo" di Rovigo e l’"Oscar" per la migliore trama al premio internazionale "Mr. Hyde Award" di Napoli. Si tratta di un’opera che spazia tra discipline come storia, pensiero, arte, filosofia e fenomenologia ‘parallela’".

Lei è fondatore e presidente del Centro Studi Olim Flaminia che, tra i vari progetti internazionali, promuove quello denominato "Anita Fidelis". Di cosa si tratta?

"E’ intitolato ad Anita Garibaldi, l’eroina dei due mondi simbolo di coraggio, volontà di sottrarsi agli stereotipi, amore per la Patria, per i Popoli e per gli oppressi, degli ideali di libertà e unità e si pone l’obiettivo di divulgare nel mondo l’immagine della donna e della femminilità attraverso la diffusione e la messa a dimora di una pianta di rosa – un esemplare è coltivato all’Istituto Agrario -, espressamente dedicato e non commercializzato. Questo esemplare di rosa creato dall’ibridatore cervese Giulio Pantoli, che appunto, porta il nome di Anita, rappresenta il simbolo istituzionale per commemorare donne carismatiche di tutto il mondo e per diffondere i valori e le virtù in senso lato della donna, e specialmente la valorizzazione e il sostegno alla parità di genere".