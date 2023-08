Il lungo Ferragosto del Noi Lounge Si parte stasera con un trio black

Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico nel mese di agosto si tiene un concerto al giorno, spaziando di più sulla qualità degli artisti, in modo da incontrare più gusti. Questa sera arriva Martina Jozwiak in formazione trio. L’appuntamento è alle 21.15 e la proposta è quella di partire per un viaggio nella musica black di tutti i tempi a partire dal soul anni ‘60 fino al rhythm and blues più attuale. La cantante per questo spettacolo sarà affiancata da Mauro Gubbiotti alle tastiere e Luca Mattioni alle percussioni. Domani sera, sempre con inizio spettacolo alle 21.15, si cambia decisamente genere con Silvia De Santis & Farian, in un concerto pop, ma intimo con voce e pianoforte, per una serata centrata sull’amore, in cui la cantante Silvia De Santis sarà accompagnata da Fabio "Farian" Biffi al pianoforte. Filippo Malatesta torna a Cesenatico in formazione trio, per un concerto in versione acustica da non perdere in calendario venerdì. Sabato sera sarà la volta del son cubano con i Pennabilli Social Club, i quali proporranno un revival di canzoni della tradizione folkloristica cubana, portate in precedenza all’attenzione del grande pubblico mondiale dal Buena Vista Social Club.

Samantha Iorio in trio sarà la protagonista di Ferragosto e lo farà con un doppio appuntamento, nel quale proporrà il suo repertorio pop internazionale. Questo avverrà domenica e martedì a partire dalle 21.15. Il concerto sarà un percorso tra gli autori che hanno caratterizzato la sua formazione artistica riletti e interpretati in chiave soul-nu jazz. Per l’occasione la cantante Samantha Iorio si esibirà assieme a Rita Bacchilega al piano e Piero Marras alla chitarra. Fra questi due appuntamenti della Iorio, c’è un altro ritorno a Cesenatico, ed è quello dei Montefiori Cocktail, che lunedì vogliono festeggiare qui la sera più lunga dell’estate, proponendo la loro forma moderna di lounge music, con uno stile che si ispira alle sonorità degli anni ‘60 e dell’inizio degli anni ‘70. Tutti i concerti sono a partecipazione gratuita con la consumazione obbligatoria. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i tavoli telefonando al 328 7723203, oppure rivolgendosi direttamente al locale in viale Roma, angolo lungomare di Cesenatico. Nelle settimane successive dell’estate, il direttore artistico Fabio Nobile proporrà altri artisti di fama nazionale ed internazionale.

Giacomo Mascellani