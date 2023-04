Il lungo ponte rock al Cafè degli Artisti

Nel ponte di Pasqua torna la musica rigorosamente dal vivo anche in uno dei luoghi simbolo della riviera.

Al Cafè degli Artisti, il locale fondato nel 1975 sul lungomare di Cesenatico e frequentato da bikers, rockettari e appassionati, la famiglia Magnani propone dj set e alcune tra le migliori rock band, per una serie di serate che caratterizzeranno l’estate 2023, con una nuova programmazione.

Stasera l’appuntamento è a partire dalle 20, per un venerdì rockeggiante in compagnia del dj Ursus che scalderà i motori proponendo il tema "Rock the night", con brani dagli anni 5060 fino ai rivoluzionari anni ’70 passando per punk, glam, grunge e metal tra le hit che hanno fatto la storia.

Domani sera in consolle ci sarà invece il dj Wello per un altro appuntamento ad alta tensione.

La musica live proseguirà anche domenica, quando a partire dalle 17, sarà protagonista la band "The Lucky Strikes", per un evento all’insegna della musica rock e rock ‘n’ roll, in compagnia di una delle band più apprezzate di questo genere musicale. A seguire la serata proseguirà con una selezione di brani rock.

Gli eventi al Cafè degli Artisti non si fermeranno nemmeno per il lunedì di Pasquetta: alle 17 è infatti in programma un altro concerto, che vedrà questa volta protagonista la rock band dei John Dallas.

L’ingresso per assistere agli eventi è sempre gratuito. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 347-2820859 e 340-5332619, oppure recarsi direttamente al locale sul lungomare Carducci all’angolo con via Milano.

Giacomo Mascellani