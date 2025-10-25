Il lungomare di Ponente si allarga con 1,7 milioni

Per il progetto di riqualificazione del chilometro di lungomare delle colonie di Ponente, arriva un ulteriore finanziamento di 1,7 milioni che consentirà di ampliare il progetto e completare la riqualificazione di tutta via Colombo, arrivando fino all’incrocio con via Magellano. Dopo la realizzazione completa di tutto il sistema fognario che il quartiere attendeva dal secolo scorso, e l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori, era già in programma la riqualificazione della strada di accesso al mare che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo, e l’accesso al mare di via Pinzon.

Saranno salvaguardati i platani esistenti, introducendo anche nuove aiuole, verrà mantenuta la strada a doppio senso di marcia razionalizzando il sistema dei parcheggi con stalli auto e moto disposti lungo tutto il lato a monte. I posteggi saranno realizzati con pavimentazioni drenanti dai toni caldi e diversi fra stallo e stallo, affinché anche un semplice parcheggio diventi un’area esteticamente interessante. Ci sarà un percorso pedonale, anch’esso in pavimentazione drenante e che correrà lungo tutto il fronte. Sul lato mare si prevede un percorso ciclopedonale che in parte ingloba anche le aiuole del rinnovato filare di platani.

Un interessante sistema di aiuole con ghiaie drenanti e specie arbustive, intercetterà una parte delle acque di prima pioggia. Un nuovo sistema di illuminazione darà visibilità e sicurezza all’intera area e sarà installati arredi urbani e sedute ispirate alla Cesenatico di una volta, in cui si usciva di casa con le proprie sedie di casa per fare "veglia", quindi è un invito a riappropriarsi di questi spazi ed a recuperare il concetto di prossimità e di condivisione.

I lavori sono affidati alla Rti composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna. L’investimento totale è di 5,4 milioni con il contributo della Regione Emilia-Romagna pari al 75 per cento (4 milioni e 53mila euro), a cui si aggiungono appunto 1,7 milioni. ll sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza dell’operazione: "Con la variazione di bilancio che arriverà in consiglio comunale il 28 ottobre, completiamo questo progetto importante. In questo modo, dal Canale di Zadina fino a via Magellano, una consistente porzione della zona di Ponente cambierà volto, diventando un centro per il turismo all’aria aperta, sportivo e balneare. Nelle prossime settimane Hera interverrà su via Colombo con la sostituzione della vecchia condotta dell’acquedotto e poi potremo partire con i lavori".

Giacomo Mascellani