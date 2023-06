Il Lungosavio riparte Si torna a fare la spesa a 38 giorni dal disastro "Più forti di tutto"

di Elide Giordani

Mani sui carrelli e occhi lucidi una fiumana di gente, dagli stessi ingressi da cui il 16 maggio l’acqua è penetrata con la forza di un torrente, è fluita ieri negli spazi vendita dell’Ipercoop Lungosavio. Già prima delle 9, orario del riavvio dell’attività dopo l’alluvione, una folla di era assiepata in attesa dell’annunciata riapertura. A trentotto giorni dal disastro, con un formidabile colpo di reni a cui hanno grandemente contribuito gli oltre cento dipendenti armati di badili e scoponi, l’ipermercato riapre al pubblico. Ed è subito un simbolo. C’è qui tutta la voglia e la grinta di una grande cooperativa cesenate - 25 mila soci - dietro alla quale non c’è soltanto la spesa quotidiana ma una comunità che non cede al disastro (sicuramente uno dei più consistenti inferti dall’alluvione di maggio). Alle spalle dei pannelli con le scritte multicolore "Più forti di tutto" ci sono i vuoti desolanti della galleria commerciale, singole attività che quella forza non ce l’hanno e chissà quando potranno ripartire, ma il centro commerciale è tornato alla rutilante esposizione di merci che caratterizza la sua notevole dimensione. Anche se lo spazio, per il momento, è più ridotto rispetto agli usuali 4 mila metri.

C’è profumo di pane fresco e di pesce appena pescato, i frigoriferi carichi di surgelati ronzano rassicuranti, frutta a verdura hanno la freschezza della brina ma, sopra ad ogni cosa, aleggia il sorriso esagerato dei dipendenti. E sono loro, oltreché i soci e i clienti di coop che in ordine attendono di entrare, che attorniano il sindaco Enzo Lattuca in una danza di allegria e scatti di selfie che vogliono fissare un momento storico. La riapertura segue un rituale da cerimonia con tanto di taglio di nastro come si compete ad una rinascita. "Sono orgoglioso di essere il sindaco di questa comunità" ripete ancora una volta Enzo Lattuca e non tace la preoccupazione per quello che poteva essere, ossia una riapertura non prima di luglio ma che grazie ad uno "sforzo gigantesco anche dei dipendenti" quella data è stata anticipata. Parole di riconoscenza e orgoglio anche dal presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello e dalla presidente del Consiglio di zona soci, Enrica Bagnoli. "In tanti teniamo alla Coop - dice infine Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna -, è un pezzo della nostra identità. Senza questa riapertura sarebbe mancato un pezzo molto importante della nostra città. Meritiamo le risorse di supporto da parte dello Stato. Quello che potevamo fare da soli lo abbiamo fatto ora non possiamo che accompagnare le richieste che sta portando avanti con forza il sindaco Lattuca".

La concentrazione si scioglie e ben presto tra i banchi torna l’indaffarata scelta della spesa per un giorno che è speciale anche per il resto della città, visto che la riapertura coincide, non a caso, con la festa del patrono San Giovanni. Ma il segno dell’alluvione non è scomparso, è ancora drammatico oltre lo sbarramento al parcheggio interrato dove balugina ancora l’acqua, nelle aiuole marmorizzate dal fango e nella polvere che aspetta ancora piogge benefiche per scomparire definitivamente. Però l’attività ha ripreso quota.