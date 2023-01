Il lupo e la nonna in un gioco d’ombre

Il teatro comunale di Cesenatico ospita il primo appuntamento della rassegna Sciroppo di Teatro, dedicato alle famiglie con bambini e ragazzi. Oggi alle 16, verrà messo in scena lo spettacolo "Il più furbo, disavventure di un incorreggibile lupo" a cura della compagnia Teatro Gioco Vita. Questa rappresentazione da cinque anni fa registrare sempre il tutto esaurito. La regia e le scene sono a cura di Fabrizio Montecchi, mentre il testo è di Mario Ramos, un autore di libri illustrati per l’infanzia che ha scritto un concentrato di leggerezza e d’ironia, che fa ridere e pensare piccoli e grandi. La storia è ambientata in un bosco, dove un grande e cattivo lupo affamato, incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora un diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in pratica e mentre si avvicina alla casa della nonna, pregusta già il pranzetto. Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, fino a quando il lupo infila la camicia da notte della nonna con tanto di cuffietta d’ordinanza ed esce di casa, rimanendo chiuso fuori. Il bosco si rivela un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe, ed il lupo fa imbarazzanti incontri con i Tre Porcellini, i Sette Nani ed il Principe Azzurro, che mettono fortemente in crisi la sua vanità. In scena c’è un solo attore e narratore, Andrea Coppone, che, aiutandosi con tutto il repertorio di tecniche d’ombra proprie del linguaggio teatrale di Teatro Gioco Vita e una qualità di movimento fortemente coreografica, interpreta tutti i personaggi della storia. L’adattamento teatrale è firmato da Enrica Carini e Fabrizio Montecchi, le sagome sono di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari tratte dai disegni di Mario Ramos, le musiche di Paolo Codognola, le coreografie di Andrea Coppone, i costumi di Tania Fedeli, il disegno luci di Anna Adorno. Alle luci e fonica Cesare Lavezzoli.

Giacomo Mascellani