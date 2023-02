Il macello diventa un cantiere da 400mila euro

Lavori in vista per l’ampliamento e la riqualificazione funzionale del macello comunale di via Montegranelli a San Piero. In particolare, è prevista la realizzazione di opere di ristrutturazione, miglioramento impiantistico e la creazione di nuovi locali dedicati all’attivazione di un servizio di raccolta, sezionamento e certificazione della fauna selvatica. L’attività del macello è ferma ormai da due anni. Spiega il sindaco Marco Baccini: "Il progetto esecutivo e cantierabile sta per essere ultimato dallo Studio Tecnico Associato PRO.T.E.C.K. di San Piero degli ingegneri Alberto Mastroianni e Daniele Marini. Martedì sera, il Consiglio comunale ha deliberato il finanziamento complessivo dell’intervento per 393mila euro". Il quadro economico, che ha subìto un rilevante aumento causato dalla crescita dei prezzi delle materie prime, è finanziato con un contributo di 150mila euro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, per 10.000 euro dell’A.T.C. FO5, per 40.000 euro con risorse proprie del bilancio comunale, oltre a 193.000 euro reperiti attraverso un mutuo attivato dall’ente con la Cassa depositi e Prestiti.

Aggiunge il primo cittadino di Bagno: "A questo punto, non appena il progetto esecutivo ci sarà consegnato, avvieremo la gara d’appalto per la realizzazione dei lavori, per i quali è stimato un periodo di sei mesi. Si tratta di un progetto strategico per la nostra economia locale e per i nostri allevatori. A confermare questa importanza è anche la partecipazione al progetto da parte del Parco Nazionale e del Consiglio dell’ATC F5 e del suo presidente Pierluigi Battistini. Voglio rivolgere a loro un sentito ringraziamento". Sottolinea altresì Baccini: "Gli obiettivi che si pone questo progetto sono molteplici e particolarmente utili. Da una parte rispondiamo alla necessità di riqualificare la struttura e gli impianti, con il tamponamento e l’insonorizzazione della tettoia dove si trovano i box per lo stazionamento provvisorio degli animali e la zona di avvicinamento e scarico degli animali stessi dagli automezzi, così da risolvere il problema della rumorosità delle operazioni di carico e scarico del bestiame e dare una risposta ai cittadini residenti, e con l’adeguamento della condotta fognaria. Dall’altra guardiamo a stimolare l’economia locale creando le condizioni per attivare un’economia circolare sulla selvaggina locale. Con i nuovi spazi da dedicare alla gestione della selvaggina locale, diamo infatti la possibilità ai nostri cacciatori di poter fruire dei servizi di macellazione regolari e funzionali, così da aprire il commercio della selvaggina a consumatori e operatori commerciali, come ristoranti, negozi e macellerie e promuoverne la qualità ad ogni livello".

Gilberto Mosconi