Il Macfrut 2024 presentato in Bulgaria

Macfrut 2024 presentato in Bulgaria. Lo ha fatto nei giorni scorsi a Sofia e Plovdiv alla presenza delle principali associazioni ortofrutticole, insieme a un nutrito gruppo di imprese nazionali. La Bulgaria è situata in una posizione strategica, tra Europa ed Asia, ed è particolarmente interessata alle tecnologie italiane ma anche al prodotto dal momento che le importazioni valgono un terzo delle vendite nel mercato interno. A presentare la 41esima edizione della Fiera internazionale di filiera in programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio prossimo è stata Chiara Campanini dell’Ufficio estero di Macfrut.