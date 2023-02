Il maestro Boscherini oggi alla ’Camilla Spighi’

Oggi pomeriggio il maestro Maurizio Boscherini, insegnante in pensione, di Santa Sofia, allieterà gli ospiti della Casa Protetta per anziani ’Camilla Spighi’ di San Piero in Bagno, con letture e racconti umoristici tratti dal vasto repertorio di libri di successo da lui scritti. Lo comunica il presidente de ’Il Faro di Corzano’ di S.Piero, che poi aggiunge: "L’Associazione Il Faro di Corzano ha il piacere di annunciare che, nell’ambito della collaborazione che Il Faro ha instaurato all’interno dell’iniziativa ’Biblioteca diffusa’ con la Biblioteca comunale di Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna e la Casa Protetta ’Camillla Spighi’, prenderanno il via gli incontri letterari ’Il maestro racconta’, tenuti dall’insegnante Boscherini. Quello di domani sarà il primo incontro degli ospiti col maestro, incontri che verranno ripetuti ogni mese fino a data da destinarsi, e presumibilmente fino alla fine di quest’anno. Oltre alle letture gli incontri saranno intervallati anche da canzoni da cantare assieme agli ospiti, con le note della chitarra di Boscherini".

Aggiunge poi Balzoni: "Il Faro di Corzano coglie l’occasione per ringraziare Boscherini per la grande generosità e sensibilità dimostrate nell’avere risposto a questa iniziativa, che assume un valore aggiunto, in quanto meritoria di regalare un sorriso e un’ora di divertimento a persone con proprie situazioni di disagio, dovute ai malanni dell’età". La lodevole iniziativa è stata promossa in collaborazione con la struttura residenziale ’Camilla Spighi’ e la responsabile della stessa, Silvana Silvani.

Gilberto Mosconi