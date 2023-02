Il maestro Maurizio Boscherini incontra gli ospiti della ‘Spighi’

Il Faro di Corzano di San Piero in Bagno illumina anche la Casa Protetta per Anziani ’Camilla Spighi’ di via Nazario Sauro e i suoi ospiti. E’ proprio una bella e coinvolgente iniziativa, quella ideata dall’Associazione sampierana, in collaborazione con la Biblioteca del Comune di Bagno di Romagna.

Si tratta di incontri con gli anziani che saranno tenuti da Maurizio Boscherini (nella foto) di Santa Sofia, una vita professionale da maestro, ora in pensione, che fa fluire la sua innata versatilità e creatività anche in quella di scrittore, cantante, musicista. Cominceranno nel corso di questo febbraio e, al momento, sono previsti in calendario almeno una volta il mese, fino a dicembre 2023.

Sottolinea Bartolomeo Balzoni, presidente dell’Associazione Il Faro di Corzano: "Siamo ben lieti di dare la nostra adesione a questa lodevole iniziativa, che si inserisce nel contesto dei suoi scopi statutari, volti a favorire il recupero e la promozione anche di tradizioni locali. In questo caso l’iniziativa si arricchisce di ulteriori e più nobili significati, in quanto rivolta ad allietare persone ospiti di una struttura per anziani. Ringraziamo il maestro Boscherini, che generosamente ha dato la propria disponibilità ad aderire a questo progetto di letture, e tutti quei soci dell’Associazione che con il loro fattivo contributo hanno resa possibile questa encomiabile iniziativa".

"Ho aderito con molto piacere all’iniziativa – dice Boscherini – per portare anche qui il mio progetto di lettura di racconti umoristici, intervallati da canzoni da cantare con gli ospiti, con l’ausilio della mia chitarra. Già svolgo questa attività in altre Cra, traendone beneficio a livello umano io per primo. Infatti regalare un sorriso a chi si trova in una situazione disagiata per età o problemi di salute mi dà gioia".

Gilberto Mosconi