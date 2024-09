Il maggiore Iori al comando dei carabinieri

Il maggiore Massimiliano Iori è il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Cesenatico. Prende il posto di Flavio Annunziata, trasferito ad Ancona dove comanderà la compagnia del capoluogo marchigiano. Iori è entrato ufficialmente in servizio ieri e per la città di Cesenatico e tutti i comuni della Valle del Rubicone, che è il territorio di competenza della compagnia, è l’occasione per conoscerlo. Il nuovo comandante ha 49 anni, è originario della provincia di Roma, è sposato e padre di due figli. Laureato in scienza della sicurezza e controllo sociale, è entrato a far parte dell’Arma dei carabinieri nel 2002 e ha svolto, in diversi ruoli, molteplici incarichi territoriali, lavorando nel regioni del Lazio, in Piemonte, nelle Marche ed in Emilia Romagna. L’ultimo incarico lo aveva avuto a Salsomaggiore Terme in provincia di Parma, dove negli ultimi cinque anni ha retto la locale compagnia carabinieri. Iori è ufficiale dal 2011 e, dopo aver frequentato la scuola ufficiali carabinieri di Roma, ha ricoperto incarichi di comando al servizio sicurezza dell’aeroporto di Roma Ciampino ed al Nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Pesaro, prima di approdare alla compagnia di Salsomaggiore Terme. In una nota dell’Arma è sottolineato che la compagnia carabinieri di Cesenatico, alle dipendenze del comando provinciale di Forlì-Cesena, ha prioritaria competenza sulla fascia costiera e sul primo entroterra della provincia, con giurisdizione su dieci comuni, in cui opera costantemente nell’attività preventiva e repressiva con il Nucleo operativo radiomobile e con le sette stazioni dipendenti, che sono Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Gambettola, Longiano, San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo. Ieri mattina il colonnello Samuele Sighinolfi ha ricevuto il maggiore Iori nella sede del comando provinciale carabinieri di Forlì-Cesena e gli ha espresso il benvenuto in Romagna ed i migliori auguri per i prossimi impegni professionali al servizio della popolazione locale. Per il nuovo comandante iniziano giorni molto intensi, in quanto la compagnia carabinieri di Cesenatico ha un territorio molto vasto, che va dalla costa sino ai monti, dove sono impiegati 105 militari, che diventano circa 140 con i rinforzi durante il periodo estivo. Nei prossimi giorni sono previsti gli incontri con i sindaci dei Comuni di competenza, a partire naturalmente dal primo cittadino di Cesenatico, e con le istituzioni presenti in riviera e nella Valle del Rubicone.

Giacomo Mascellani