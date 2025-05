Il magistrato agli studenti:: "Attenti a social e a certi rapper"

Nella scuola elementare di Villamarina ieri si è svolta una importante giornata sulla legalità e la lotta alla mafia. Dopo i saluti del sindaco Matteo Gozzoli, i docenti e il dirigente scolastico Saverio Gallizzi hanno presentato il progetto. Il magistrato Catello Maresca, noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, ha incontrato i bambini, i quali hanno scritto delle poesie e delle riflessioni sul rispetto delle regole e l’impegno personale, come strumenti di cambiamento. Tutto quanto scritto dagli scolari di 5B è stato raccolto in un libro dal titolo "La Forza della Legalità" a cura dell’insegnante Patrizia Gregori e pubblicato da Il Ponte Vecchio Editore, mentre gli scritti della 5C sono stati raccolti nel libro "La Forza della Vita" curato dall’insegnante Tiziana Scimone e pubblicato da Maglio Editore. Il magistrato si è concentrato molto sui falsi miti e i cattivi esempi che oggi arrivano a bambini e ragazzi, da parte soprattutto dei social e di una certa parte del mondo dei rapper, che portano esempi diseducativi. L’associazione Libera è intervenuta con Franco Ronconi e Marisa Zani. È stata piantata una talea dell’Albero di Falcone, a cura dei Carabinieri della Biodiversità di Ravenna, simbolo di rinascita e di speranza. A rappresentare l’Arma è intervenuto il maggiore Massimiliano Iori, comandante della Compagnia carabinieri di Cesenatico. A Giovanni Falcone è dedicato anche un busto opera dello scultore Gildo Torelli, mentre lo scultore Erich Turroni ha mostrato in un video il laboratorio da lui curato per la realizzazione dell’opera "Gemma" con le impronte dei bambini di classe quinta, per un gesto carico di significato, che unisce memoria e futuro, in un abbraccio collettivo alla legalità. Tale opera sarà presentata prossimamente.

Giacomo Mascellani