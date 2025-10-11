‘Il malato immaginario’ è una vecchia rockstar in pensione

"Il malato immaginario" sbarca a Cesenatico. Questa sera, alle 21, sul palcoscenico del teatro comunale, la compagnia Quinte Strappate propone una versione fresca e ironica del classico capolavoro di Molière. La regia è di Marco Mancini, mentre la sceneggiatura è a cura di Michele Serafini.

I protagonisti della commedia sono Argante, una vecchia rockstar in pensione e la sua storica segretaria Tonietta. Argante è ossessionato dalle malattie ed è convinto che il suo corpo sia sempre sull’orlo del collasso e della morte, nonostante Tonietta cerchi di dimostrargli che le sue sono solo fissazioni ipocondriache. Argante segue pedissequamente le direttive curative di fantomatici "medici alternativi" che cercheranno di raggirarlo in ogni modo.

Le cose diventeranno folli quando Argante tenterà di combinare il matrimonio di sua figlia con un "dottore" di sua fiducia, mandando a rotoli i sogni d’amore della ragazza. Gli attori delle Quinte Strappate si divertono a prendere un grande classico del teatro per riscriverlo, ribaltarlo e modernizzarlo, portando in scena un tributo ad uno dei più grandi drammaturghi del XVII secolo, il grande Molière, che da secoli ci comunica che il "malato immaginario" siamo tutti noi, ogni volta che decidiamo di spegnere il cervello per inseguire la follia.

I biglietti sono disponibili sul sito www.quintestrappate.it e le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 353 4538453 o scrivendo a quintestrappate@gmail.com.

Giacomo Mascellani