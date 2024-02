Il maltempo ’bagna’ le polveri. Cancellate le misure antismog

Un’autentica capriola, che comincia col rosso e atterra sul verde, anticipata dalle previsioni meteo che annunciano maltempo, mai così benvenuto. Ed è così che cadono le misure scattate per l’emergenza smog. Già ieri il bollettino di Arpae Emilia-Romagna, l’agenzia regionale per il controllo della qualità dell’aria, nella nostra provincia dava un unico sforamento oltre il valore della media giornaliera di 50 microgrammi di polveri sottili per metro cubo, quello della centralina di Forlì parco della Resistenza (52). Nelle altre quattro distribuite sul nostro territorio - a Cesena in piazza Franchini Angeloni, a Sogliano al Rubicone (Savignano di Rigo), a Savignano sul Rubicone, a Forlì in Viale Roma - i valori delle PM10 sono tutte al di sotto delle soglia. L’aria più pura è a Savignano di Rigo dove le polveri sottili galleggiano per appena 16 microgrammi per metro cubo. Anche oggi e domani, stante le previsioni meteo, la situazione è prevista fuori dalle misure emergenziali di allerta smog. La qualità dell’aria nella nostra provincia esce dunque dal bollino rosso. Una condizione di cui beneficia tutta l’Emilia-Romagna funestata in questi giorni da un allarmante cappa di smog che ha colpito praticamente tutte le provincie della Pianura Padana. Ma non è il caso di adagiarsi. Nell’ambito di Forlì-Cesena, negli ultimi 14 giorni, lo sforamento ci ha portato il bollino rosso delle Pm10 per ben 4 volte. Non capitava dal 2017. Nello stesso periodo dell’anno passato (21 febbraio 2023) lo sforamento delle polveri sottili era conclamato solo a Savignano e in piazza Franchini Angeloni a Cesena, in più con valori molto vicini alla media giornaliera consentita.

L’evidenza di un peggioramento del clima? "Nebbia e smog al Nord - dice Roberto Nanni, meteorologo - non sono una novità è la stessa conformazione della Pianura Padana che li favorisce. Se però aggiungiamo particolari condizioni meteorologiche come una prolungata stabilità atmosferica, allora la situazione può peggiorare notevolmente. E a farne le spese non è solo la qualità dell’aria, bensì anche la siccità, che il clima anomalo di questi giorni ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Anche quest’anno, l’inverno sarà destinato ad essere archiviato come uno dei più miti non solo per l’Italia ma anche per l’Europa occidentale. Negli ultimi giorni di febbraio si conferma però un cambio radicale della circolazione atmosferica a livello europeo e mediterraneo, in favore di una fase meteo più dinamica e anche un po’ più fredda, caratterizzata dal ritorno delle tanto attese piogge e nevicate. Le temperature tenderanno a riportarsi attorno alle medie del periodo, anche se inizialmente risulteranno ancora molto miti sopratutto sui settori orientali, per effetto della ventilazione meridionale in netto rinforzo". Dunque, un nuovo carico di preziose precipitazioni e un’intensificazione dei venti che porteranno ad un deciso miglioramento della qualità dell’aria. E cadono le misure antismog. Che sono tante ma soggette ad una miriade di deroghe e in più con l’alea dei controlli. Chi va di casa in casa a verificare che la temperatura interna non salga oltre i 19 gradi, che non si accendano i camini, che gli utenti della strada non sostino col motore acceso, che non si spandano liquami zootecnici? Speriamo che possa bastare l’appello alla coscienza civica.