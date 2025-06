Il Mamy’s Pub festeggia e pensa già al venticinquennale

Tutto esaurito a Cesenatico al Mamy’s Pub, in viale Carducci 61, gestito da Giuseppe Mami, Sofia, Nicole ed Aurora Sintini, per i festeggiamenti del suo 24esimo compleanno organizzando " La grande festa in attesa dei 25 anni, le nozze d’argento". A tutti è stata distribuita una torta gigante gratis. Durante la serata c’è stato anche il concerto della band "MarQuryA" con tributo ai Queen e a Freddie Mercury. MerQuryA è il progetto del performer Alex Kage, urbinate di origine ma cesenate d’adozione. Dopo diversi tour e concerti in varie vesti in tutta Italia ed Europa, il vocal coach ha deciso di interpretare con questa meravigliosa band la musica dei Queen e dell’icona Freddie Mercury. La cura musicale, la somiglianza fisica e la qualità vocale di Alex e dei musicisti catapultano il pubblico all’epoca d’oro del rock eclettico composto dalla band inglese. Il repertorio è in continuo aggiornamento, parte dalla fine degli anni 70 fino al grandissimo concerto di Wembley (l’ultimo tour di Freddie), attraversando la reunion del live AID (tratto dal film Bohemian Rhapsody) senza ovviamente tralasciare alcune hit commerciali di Mercury come solista, e i capolavori mai cantati dal frontman come "The Show must go on" e "Innuendo". La band è composta da quattro elementi e oltre ad Alex Kage ci sono Marco Dall’Ara basso e cori, Francesco Minotti chitarra e cori e Davide Gennari batteria.