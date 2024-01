"Il Manifesto di Adac? Andava concordato"

"Siamo d’accordo su molti punti del Manifesto per il turismo presentato da Adac Federalberghi, tuttavia non concordiamo affatto i modi con cui è stata presentata la proposta". In questi termini il presidente di Confcommercio Cesenatico, Giancarlo Andrini, entra nel merito dell’iniziativa presentata il mese scorso dagli albergatori al Palazzo del turismo Primo Grassi, dove Adac ha comunicato in pubblico le richieste della categoria. "In linea di massima condividiamo pressoché la totalità degli elementi contenuti nel documento, anche perché si tratta di temi e input già conosciuti e spesso evidenziati a più riprese, in diverse occasioni, sia da Confcommercio che dalle altre associazioni di categoria" spiega il presidente.

"Approviamo invece meno la forma – sottolinea – ovvero il fatto che venga stilato e presentato un documento simile direttamente all’Amministrazione comunale e alla stampa, senza essere stato condiviso con le altre associazioni all’interno della Dmo, la Destination management organization, fortemente voluta dalle stesse associazioni di Cesenatico, anche e soprattutto per il confronto e lo sviluppo di queste tematiche, alcune appena abbozzate altre meglio approfondite".

"Con la Dmo si è già avviato un percorso destinato a far crescere Cesenatico come brand e come destinazione turistica – prosegue – con l’obiettivo di scalare le posizioni nel panorama delle località turistiche italiane e di internazionalizzare il nostro sistema turistico. Quindi era quella la sede per affrontare gli argomenti in un confronto partecipato". Andrini entra poi nei particolari: "Nel Manifesto sono affrontate problematiche di diversa competenza, dal Comune alla Regione, dal Governo agli Enti di valenza nazionale. Partendo dall’ambito locale, è indubbio che il giudizio generale riflette un’insufficiente manutenzione e cura del verde della città, percezione amplificata dal fatto che per una località turistica questi elementi diventano un biglietto da visita importante e si spera impeccabile".

"Il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nei quartieri a marfe non ha certo contribuito a migliorare la situazione – prosegue il presidente – perchè una stesa di bidoncini davanti alle attività commerciali del lungomare non è certo un bel vedere. Sempre in ambito comunale ci sono le ripetute richieste presentate dalle associazioni di categoria, per aumentare la dotazione di spesa per la Dmo e destinare alla promozione turistica la somma incassata con l’Imposta di soggiorno. Un altro punto importante sono gli strumenti urbanistici, attraverso i quali è possibile rilanciare o meno gli investimenti privati nelle strutture turistiche, in quanto il Pug non ha soddisfatto le aspettative".

Confcommercio chiede anche di risolvere il problema degli aeroporti della Romagna carenti, che non riescono a sviluppare la funzione incoming, dei collegamenti ferroviari giudicati dall’associazione insufficienti, e dei principali assi viari del territorio, cioè l’autostrada A14, l’E45 Roma-Ravenna e la strada Statale Adriatica, che nelle giornate clou dell’estate e delle festività hanno tempi di percorrenza ritenuti estenuanti.

Andrini a tal riguardo chiama in causa i politici, che in fase di campagna elettorale per le ultime elezioni regionali avevano fatto delle promesse, mentre ai politici a livello nazionale chiede di avere maggiore attenzione per la situazione che sta vivendo il comparto dei balneari.

Giacomo Mascellani