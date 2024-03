Il Manuzzi invaso dalla carica dei 15.000

La carica degli oltre 15.000. Oggi pomeriggio una larga fetta della città uscirà di casa per trasferirsi all’unisono all’Orogel Stadium. Magari ci sarà traffico, ma soprattutto magari ci sarà da divertirsi.

Se il Cesena batte il Pescara si riprende finalmente la serie B e alla possibilità di godersi in presa diretta i festeggiamenti, chi può non rinuncia.

Si spiega così la febbre da botteghino che nelle ultime ore, dopo il potenzialmente decisivo ko della Torres a Gubbio, è ulteriormente salita. Tanto che ieri alle 19 erano 8.661 i tagliandi venduti (di cui 491 nella Curva Ferrovia riservata ai tifosi abruzzesi). Il numero deve ovviamente sommarsi ai 6.535 abbonati per un totale, provvisorio, di 15.196 spettatori.

E ancora non basta, dal momento che la prevendita proseguirà anche oggi online sul sito vivaticket.com, presso i punti vendita del circuito e al Coordinamento Club Cesena. Si è invece conclusa quella per il settore ospiti.

I biglietti restano disponibili con varie tipologie di prezzo: oltre all’intero, sono previste la categoria ‘ridotto’ che si applica a donne, over 65, invalidi oltre il 50% e militari, quella under 18 e quella under 14.

Ecco i prezzi. Distinti superiori: € 24,00 (ridotto € 18,00; under 18 € 13,00; under 14 € 10,00); distinti inferiori: € 20,00 (ridotto € 14,00; under 18 € 12,00; under 14 € 9,00).

Passando agli aspetti logistici, vista la numerosa affluenza, sia il Cesena Fc che il buonsenso consigliano di arrivare con largo anticipo allo stadio per evitare lunghe file ai tornelli e possibili ritardi nell’ingresso. Che far tardi a una festa non è mai educato.

