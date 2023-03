Il ’Manuzzi’ senza concerti "Meglio organizzare tanti eventi che puntare solo su Vasco"

di Luca Ravaglia "Benvenuti in uno stadio". Era uno degli sfottò di benvenuto riservato dai tifosi del Cesena ai cugini riminesi impegnati a varcare i tornelli dell’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ in occasione del derby. Sarà anche vero, ma resta il fatto che mentre al ‘Romeo Neri’ andrà a suonare Vasco Rossi, i cancelli del gioiello di casa nostra resteranno chiusi. Per di più quando il ‘Cavalluccio’ ha al timone una presidenza statunitense che fin dal momento dell’arrivo in Romagna aveva espresso l’intenzione di valorizzare al massimo l’impianto, sulla falsariga di ciò che oltreoceano è una costante. Assessore alla cultura Carlo Verona, quando a Rimini suonerà Vasco, converrà restare tutti in silenzio e sperare che il vento soffi nella direzione giusta portandoci l’eco. "Anche Cesena ha avuto i grandi eventi. Allo stadio cito il concertone di Rockin’1000 del 2016, che fece seguito ai Foo Fighters arrivati l’anno precedente al Carisport". Merito dei mille musicisti che col loro appello virale convinsero la band. "Il punto è questo. L’amministrazione comunale è pronta a fornire sostegno e supporto a chiunque venga a proporci idee e progetti. Lo scorso anno ci erano state presentate idee riguardanti eventi allo stadio, che avevamo ascoltato con interesse. Poi non...