Il Mar si riunisce per schierarsi sulle prossime elezioni

Si tiene domani alle 15, al centro convegni Hubo di via Cavalcavia a Cesena, il comitato regionale del Mar, Movimento per l’Autonomia della Romagna, nato nel 1990 per promuovere la creazione della Regione Romagna.

Il comitato di sabato arriva in un momento politicamente importante e delicato, sottolinea il Mar – alla vigilia di un’elezione regionale in cui il tema della Romagna è decisamente più attenzionato e forte che in passato. Per questo, il momento assembleare, guidato dal presidente Giovanni Poggiali, oltre a una doverosa commemorazione dell’avvocato Riccardo Chiesa, socio storico recentemente scomparso, mette in luce in una nota il Mar, potrebbe dare vita a una posizione politica condivisa e significativa rispetto alle imminenti consultazioni elettorali.