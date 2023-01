"Il mare di Napoli tra sogno e realtà"

di Raffaella Candoli

Da domani a sabato alle 21, e domenica alle 16, al teatro Bonci è di scena ’Ferito a morte’, per la regia di Roberto Andò. Tratto dal romanzo che nel 1961 valse a Raffaele La Capria il premio Strega, con lo stesso titolo diviene testo teatrale ad opera di un altro premio Strega, Emanuele Trevi (2021, ’Due vite’). Lo spettacolo offre uno spaccato di Napoli, non quella dei vicoli coi panni stesi, piena di confusionaria vitalità e dell’arte di arrangiarsi, ma della giovane borghesia del secondo dopoguerra, dedita ad una vita di annoiati passatempi tra le spiagge di Ischia, Capri, Positano e Posillipo, degli amori contesi, dei giochi di società, dei circoli esclusivi. Una Napoli che "ti ferisce a morte o t’addormenta, o tutt’e due le cose insieme", da cui è bene allontanarsi se ci si vuol realizzare nella vita, non senza però conservarne ricordi.

Roberto Andò, La Capria, scomparso l’estate scorsa ha saputo dell’allestimento?

"Certamente, l’ho informato e mi ha confidato che il sapere che il suo romanzo fosse fonte d’ispirazione per uno spettacolo teatrale era l’unica luce nel buio della malattia e del peso degli anni. Ma il debutto è avvenuto dopo la sua morte".

Massimo, il protagonista, è l’alter ego di La Capria?

"Sì ed è l’io narrante. Ci sono due Massimo: quello della maturità (Andrea Renzi) e quello della giovinezza (Sabatino Trombetta). Il personaggio pesca nel mare dei ricordi, in un’alternanza tra passato e presente".

A proposito di mare, l’acqua è un elemento di grande forza scenica.

"Il mare è una costante nella vita dei napoletani e del modo di vivere lento e fluido dei borghesi di quegli anni. Gianni Carluccio nella scenografia insiste sulle immagini marine, proiettate su veli trasparenti,che trasportano lo spettatore tra sogno e realtà, dandogli l’impressione di immergersi sott’acqua".

C’è una narrazione dell’indolenza dei giovani, raffigurata dalla spigola che passa senza che Massimo si sforzi di prenderla all’amo.

"È una caratteristica caratteriale di quella classe sociale, ma la spigola ha anche un valore metaforico: rappresenta un fallimento sessuale, un’occasione perduta di La Capria, rispetto alla donna amata, Carla Bussié".

Altro elemento è la famiglia, rappresentata a tavola come nelle tradizioni partenopee.

"Il pranzo familiare è un altro tratto distintivo del Sud, ma in questo caso ho scelto di non mettere i commensali intorno ad un unico tavolo: ciascuno ha un proprio tavolino, e come in un gioco c’è uno scambio di posti".