Il mare ’entra’ in spiaggia. Chiuse le porte vinciane

In riviera le forti raffiche di vento ieri hanno superato i 70 chilometri orari e causato problemi soprattutto agli alberi, con alcuni viali e parchi dove si sono verificate parecchie rotture di rami. Anche gli stand della kermesse "Il pesce fa festa" sono stati colpiti dal vento. In alcuni casi i gazebo dei banchi sono stati danneggiati ed in altri stand della fiera, la merce è finita a terra. Per la Polizia locale si segnalano numerosi interventi. I tecnici del Comune, i vigili ed il personale della società municipalizzata Cesenatico Servizi, hanno monitorato il territorio per verificare eventuali danni. Un albero di Robinia è caduto all’ingresso del campo sportivo in via Magellano nella zona di Ponente, mentre un altro grosso albero, un platano, si è spezzato ed è crollato in via Marconi nella zona centro, finendo su una autovettura parcheggiata, danneggiandola pesantemente. Alcune tegole che sono cadute dal tetto di un edificio in via Mazzini, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale. In via Cannucceto le maestranze di Cesenatico Servizi sono intervenute per rimuovere i rami spezzati di una Robinia che causavano una situazione di pericolo. Fortunatamente in tutti i casi di alberi caduti e grossi rami spezzati, non sono state colpite persone e non si registrano feriti.

In spiaggia la duna di sabbia eretta dai bagnini per difendere gli stabilimenti balneari e l’abitato, ha tenuto. Questa è un’altra buona notizia, tuttavia la mareggiata ha provocato dell’erosione, si è mangiata migliaia di metri cubi di sabbia e già nella giornata odierna la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e la Protezione civile potranno effettuare una prima stima dei danni. Le previsioni meteo dovrebbero migliorare, tuttavia in riviera in questi giorni si tiene alto il livello di attenzione, perchè l’autunno è la stagione dove il maltempo si fa sentire. L’Amministrazione ha deciso di prorogare la chiusura delle Porte Vinciane sino a domani, domenica, per sbarrare il porto e salvare il centro storico da possibili allagamenti.

Giacomo Mascellani