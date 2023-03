Il marò Latorre alla Marineria con il suo libro

di Giacomo Mascellani

Il luogotenente marò Massimiliano Latorre sbarca in città per un incontro pubblico che si terrà sabato alle 17 al Museo della Marineria. L’occasione è il primo interclub culturale organizzato dal Rotary Club Cesenatico Mare, al quale parteciperanno gli esponenti di altri sei Rotary Club che sono Forlì Tre Valli, Forlì, Valle del Rubicone, Cervia-Cesenatico, Cesena Valle Savio e Cesena. Massimiliano Latorre presenterà il suo libro dal titolo ’Il sequestro del marò’, in cui descrive la sofferenza per il suo arresto di undici anni fa, quando assieme al collega Salvatore Girone venne fermato in India con l’accusa di aver ucciso due pescatori al largo delle coste del Kerala.

Questo appuntamento ci riporterà fino al 15 febbraio 2012, quando il luogotenente Latorre era comandante del team dei fucilieri della marina militare italiana in servizio sulla petroliera italiana ’Enrica Lexie’ come nuclei militari di protezione. In acque infestate dai pirati, Latorre e Girone fecero il loro lavoro e vennero coinvolti in una brutta faccenda sfociata in uno scontro a fuoco in mare.

Dopo aver trascorso 106 giorni di carcere in India, i due marò ottennero un permesso di un mese per tornare in Italia e successivamente tornarono in India, dove il 31 agosto del 2014 Latorre venne colpito da un ictus e fu ricoverato d’urgenza nel reparto di neurologia di un ospedale di Nuova Delhi. La vicenda giudiziaria dei due marò si concluse dieci anni dopo, nel gennaio 2022, con l’archiviazione delle accuse.

L’incontro al Museo della Marineria, dove il libro sarà presentato dallo stesso Latorre assieme a Mario Capanna, è gratuito e aperto al pubblico. Chi lo desidera può partecipare poi alla conviviale organizzata dai rotariani al Grand Hotel Da Vinci, che è ovviamente a pagamento, ma al prezzo contenuto di 55 euro a persona. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti al 347-9698830. Il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, Francesco Giuseppe Gori, dà importanza a questa iniziativa: "Siamo un piccolo club al nostro primo interclub ed abbiamo voluto presentare il libro di Massimiliano Latorre per regalare alla città un evento di profilo nazionale. Tutti possono partecipare proprio perchè vogliamo aprirci a più persone possibile, in un incontro dove il pubblico potrà essere parte attiva facendo domande".

Nelle settimane successive i rotariani di Cesenatico organizzeranno altre iniziative con alcune associazioni di volontariato ed una serata dedicata ai ragazzi delle scuole superiori a conclusione del progetto ’A scuola in salute".