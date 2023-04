Il martirio di don Babini Fucilato dai fascisti

Sulla "Cervese", la strada che da Forlì conduce al mare, all’altezza della frazione di Pievequinta gli automobilisti, desiderosi di un po’ di svago e relax, passano perlopiù ignari o distratti davanti ad un monumento ai lati della strada dove sono incisi i nomi delle dieci vittime di una strage nazifascista qui consumatasi il 26 luglio del 1944. Ormai scolorito e quasi illeggibile c’è anche il nome di don Francesco Babini, parroco di Donicilio nei pressi di Alfero che qui trovò la morte assieme al giovane Alfiero Bartolini con lui arrestato pochi giorni prima. Ma chi era don Babini? Giovane sacerdote (era nato ad Alfero nel novembre 1914), a delineare la sua figura ci sono due foto, la prima, insieme ai suoi compagni di seminario, con il piede appoggiato su un pallone (lo sport era la sua passione) e l’ altra, assorto, con la veste da sacerdote: una grande carica umana strettamente connessa ad una fede profondamente vissuta erano le sue caratteristiche personali. Dopo gli studi in seminario a Sansepolcro, diocesi che comprendeva i territori dell’alta valle del Savio e poi a Firenze, fu ordinato sacerdote alla fine di giugno del 1940, quando l’Italia era entrata in guerra da nemmeno un mese. Dopo un breve periodo di servizio ad Alfero, fu nominato parroco a Donicilio, nel territorio del comune di Verghereto, in un tempo nel quale, ancora lontana la secolarizzazione odierna, il sacerdote, ancora più di oggi, specialmente nelle piccole comunità, era un riconosciuto punto di riferimento.

I tempi erano duri e lo furono ancora di più quando dall’autunno del 1943 anche l’ Appennino cesenate divenne terreno di scontro tra partigiani e occupanti tedeschi appoggiati dai fascisti repubblichini. Come conseguenza della sua fede e del suo essere sacerdote don Francesco si prodigò a favore dei perseguitati e la canonica di Donicilio divenne rifugio di ricercati dai nazifascisti, partigiani di passaggio ed ex prigionieri alleati in fuga. Il giovane parroco faceva tutto questo mantenendosi in contatto con il proprio vescovo che mai censurò il suo comportamento, esortandolo però alla prudenza e alla discrezione. La situazione per don Babini precipitò a luglio del ’44 quando un aereo alleato fu abbattuto in zona e il pilota, lanciatosi con il paracadute, trovò rifugio a Donicilio. La battuta dei nazifascisti per ricercare il sopravvissuto portò ben presto alla canonica di don Babini, ma per un soffio gli ospiti, tra i quali il pilota, riuscirono a fuggire. La perquisizione dei nazifascisti non portò a nulla, ma, se i tedeschi non fecero alcun rilievo a don Francesco, furono invece i fascisti presenti ad insistere per arrestarlo. Portato a Sarsina, dove fu duramente interrogato e picchiato, don Francesco fu quindi tradotto in carcere a Forlì dove chi lo incontrò testimoniò poi di averlo visto con la veste stracciata e i segni delle ferite sul volto inferte dai militi fascisti.

A nulla valse l’intervento del vescovo di Forlì, monsignor Rolla, presso le autorità militari per ottenerne la liberazione. Mentre il padre di don Francesco attendeva speranzoso alla porta del carcere di rivedere il figlio, don Babini fu incluso nella lista di dieci detenuti che, come rappresaglia per l’uccisione appena avvenuta di un soldato tedesco, furono portati fuori città a Pievequinta e fucilati. La figura di don Babini è stata ricordata a San Piero in Bagno lo scorso 17 marzo nel corso del convegno promosso da amministrazione Comunale, Anpi, Fiap e Istituto Storico della Resistenza e dell’ Età Contemporanea di Forlì Cesena in occasione dell’ ottantesimo dell’ inizio della Resistenza.

Paolo Poponessi