Il Max Biondi Blue Experience stasera protagonista sul palco del Jazzamore

Prosegue la rassegna di musica dal vivo al Jazzamore di Cesena, nuovo punto di riferimento per la scena jazz e soul della Romagna. Stasera si terrà il concerto del Max Biondi Blue Experience. Alla guida del trio, il chitarrista Max Biondi, uno degli interpreti più brillanti della nuova scena soul jazz italiana, già noto per le sue collaborazioni con artisti di calibro nazionale e per la capacità di fondere influenze black, funk, jazz e fusion in un linguaggio personale, moderno e coinvolgente. Sul palco con lui Lorenzo Valentini al basso e Manuel Giovannetti alla batteria. La serata inizierà alle 20 con la cena, mentre il concerto avrà inizio alle 21. Ingresso gratuito, con prenotazione fortemente consigliata.