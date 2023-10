Il maxi gioco della campana con 150 caselle

In tempi in cui i giochi tecnologici hanno ormai il sopravvento, ci sono bambini e bambine ancora affezionati a quelli di volta. Chi si ricorda il gioco della campana, che ha attraversato intere generazioni? La variante più comune è quella in cui il giocatore di turno deve lanciare un sassolino su una delle caselle, per poi tentare di raggiungerla saltando su una gamba. Non meraviglia dunque che entri nei cortili delle scuole, come in quello della primaria ‘Don Baronio’ di Ponte Abbadesse. Qui a inizio anno scolastico le compagne di classe Francesca, Gloria e Viola, aiutate da Leonardo – 9 anni –, hanno tratteggiato ben 150 caselle lungo tutta la pavimentazione d’ingresso, offrendo così agli scolari uno svago per la ricreazione. Non sarà forse il gioco della campana da guinness dei primati, ma di certo porta loro un po’ di leggerezza, tra tabelline e regole grammaticali da imparare.

Francesca Siroli