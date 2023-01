Il medico Luca Riccioni lascia il ’Bufalini’

Luca Riccioni è il nuovo direttore dell’Unità operativa di Anatomia patologica dell’ospedale di Macerata. Arriva dall’ospedale Bufalini di Cesena. "La nomina di Riccioni – commenta con soddisfazione Antonio Draisci, nuovo commissario dell’Ast di Macerata – rappresenta una svolta importante all’interno della nostra Azienda in quanto potrà finalmente dare impulso alle attività e all’organizzazione dell’Anatomia patologica, struttura dotata di elevato livello tecnologico in grado di rispondere adeguatamente alle necessità degli utenti che necessitano di diagnosi. Il professionista – continua Draisci – ha colto immediatamente le criticità degli ultimi mesi, legate alla carenza di personale medico il cui reclutamento rappresenta una priorità, ponendosi senza alcuna esitazione al servizio dell’Azienda e accogliendo anche il supporto di altre Unità operative regionali ed extraregionali di Anatomia patologica". Proprio per dare una risposta alle richieste, l’Ast di Macerata si sta infatti muovendo sia sul fronte interno, con l’arrivo tra pochi mesi di un ulteriore dirigente medico, che su quello esterno, attraverso rapporti di collaborazione con l’Anatomia patologica dell’Ast di Pesaro e con quella dell’Istituto nazionale tumori Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli. "Macerata potrà così avvalersi di ulteriori prestazioni da parte di qualificati professionisti del settore – aggiunge l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini".