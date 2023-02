Il meglio del jazz italiano e internazionale a ’Jazzenatico’

In riviera s’inaugura l’edizione 2023 di Jazzenatico, il festival jazz che porta a Cesenatico i nomi di primo piano del panorama musicale nazionale e internazionale. La nuova location è il Noi Lounge Music Club, sul lungomare, dove sono in calendario dodici concerti, sotto la direzione artistica dei musicisti Fabio Nobile e Alessandro Fariselli. Il cartellone, dopo l’anteprima di Rossella Cappadone in quartetto, si aprirà domani alle 21.30, quando sul palco si esibirà il Francesca Tandoi trio feat Max Ionata, che vedrà la Tondoi, pianista e vocalist tra i talenti più interessanti della scena jazz internazionale e con un percorso di successi in tutto il mondo, affiancata dal sassofonista Max Ionata, Stefano Senni al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria.

Nel prossimo appuntamento di giovedì 9 febbraio, il jazz si mischierà ai suoni soul, con il sassofonista Alessandro Fariselli, già al fianco di artisti come Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Mario Biondi, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo e Karima, che suonerà assieme a Ellade Bandini, storico batterista che ha collaborato con Mina, Francesco Guccini, Paolo Conte, Fabrizio De Andrè, Phill Woods, Danilo Rea e tanti artisti di alto profilo; completeranno la formazione il trombettista Massimo Morganti, Gabriele Zanchini al pianoforte e Tiziano Negrello al contrabbasso.

Il calendario di Jazzenatico, presentato da Fabio Nobile, Alessandro Fariselli, la stessa Rossella Cappadone e Giancarlo Di Marco quale rappresentante del main sponsor Segafredo Zanetti, proseguirà tutti i giovedì sera, con inizio sempre alle 21.30. Per l’ingresso agli spettacoli non c’è un biglietto unico: per un posto ed un drink si pagano 19 euro, ad eccezione del concerto di Rossana Casale del 23 marzo che costa 25 euro; inoltre c’è anche la possibilità di abbinare i concerti alle cene, sullo stile del club. "Dopo quattro anni torna Jazzenatico - spiega Fabio Nobile - questo cartellone è il frutto della nostra passione per il jazz, il sostegno fondamentale degli sponsor ed il coinvolgimento degli artisti che hanno sposato l’iniziativa. La manifestazione si rilancia con la formula del Club, che garantisce un modo più intimo per assistere ai concerti". Alessandro Fariselli sottolinea le novità dell’edizione: "Rispetto alle precedenti manifestazioni abbiamo raddoppiato il numero dei concerti e tutti gli spettacoli avranno protagonisti i big del panorama jazzistico nazionale; il riscontro del pubblico dimostra che abbiamo intrapreso la strada giusta".

Giacomo Mascellani