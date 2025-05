Il meglio delle due ruote in riviera con la fiera ‘Cicloevento’

Oggi si inaugura l’edizione 2025 della Fiera internazionale Cicloevento. In piazza Andrea Costa sul lungomare di Cesenatico, si organizza il "grande circo" che dura due giorni, per ospitare il grande evento. L’organizzazione è a cura del consorzio Cicloevento formato da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, unite nel voler portare in riviera il meglio delle due ruote a pedale e dei prodotti dedicati ai ciclisti. Gli stand sono allestiti nella piazza centrale, nella cornice del grattacielo, del Grand Hotel Cesenatico e della ruota panoramica, in viale Carducci ed in viale Roma. E’ l’occasione per vedere e toccare con mano le ultime biciclette, gli accessori e le "invenzioni" più recenti legate alle due ruote a pedale. Tra le cinquanta aziende più importanti presenti, ci sono Colnago, Specialized, Somec, Gobik, A.P.G., Cicli Neri, Selle Italia, Luxottica, FSA, Cipollini, Diamant, Prologo, Drali, Garmin, Moa Sport, Enervit e altri brand prestigiosi. Alla manifestazione sono attesi anche vip ed ex campioni, attirati dalla possibilità di vedere sul lungomare le anteprime e le novità delle biciclette da corsa. Oggi in piazza Andrea Costa sarà allestito anche il "Villaggio corsa" con la consegna dei pacchi gara agli iscritti alla granfondo Nove Colli che si disputerà domenica. La Fiera internazionale sarà inaugurata ufficialmente oggi pomeriggio alle 16 con il tradizionale taglio del nastro degli organizzatori alla presenza delle autorità, tuttavia gli stand apriranno già alle 9 del mattino e rimarranno aperti al pubblico sino alle 23; mentre domani, sabato, i cancelli apriranno alle 9.30 e si chiuderà alle 22.30. L’ingresso è sempre gratuito.

g.m.