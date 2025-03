"Il Melvin Jones Fellow per due soci esemplari"

In un’atmosfera elegante e curata, resa ancora più gradevole dall’ospitalità attenta dell’hotel Savini di Bellaria Igea Marina, si è svolta una serata particolarmente sentita dal Lions Club Rubicone, dedicata ai valori del servizio e dell’amore. La serata si è aperta con un momento istituzionale di grande significato: la consegna del prestigioso riconoscimento Melvin Jones Fellow a due soci che, con stili diversi ma spirito comune, hanno saputo incarnare i valori lionistici in modo esemplare. Luciana Trombetta Sancisi, definita dal presidente "la signora del fare silenzioso", è stata premiata per il suo impegno costante, discreto e concreto, che ha contribuito in modo decisivo alla riuscita di numerosi progetti. Giancarlo Fornari, invece, è stato riconosciuto per la sua passione travolgente e la sua generosità instancabile, sempre pronto a rimboccarsi le maniche e a mettersi a disposizione. Ha detto il presidente Elvis Bianchi: "Luciana è la bussola silenziosa, Giancarlo il motore turbo, ma camminano nella stessa direzione: quella del bene".

Entrambi, visibilmente commossi, hanno ricevuto l’applauso sincero di tutti i presenti, in un momento che ha saputo unire emozione e gratitudine. Dopo la consegna dei riconoscimenti, la serata ha preso una piega poetica e coinvolgente. Il tema dell’amore è stato raccontato non con parole, ma con il linguaggio universale della danza. Ha continuato il presidente Elvis Bianchi: "L’amore, come la musica, si balla. E così è stato: un viaggio fatto di ritmo, poesia e sentimento, in cui ogni passo di danza sembrava toccare corde profonde dell’animo".

La serata è stata animata e rallegrata da una coppia di ballerini formata da Silvia Parini e Mattia Parisi, entrambi di Cesena, pluricampioni italiani di danze folk romagnole e insegnanti nella scuola di ballo Settecrociari di Cesena diretta da Paolo Pasini. Dicono Silvia e Mattia: "Abbiamo iniziato a ballare durante le scuole elementari invogliati dai nostri genitori che amano il ballo. Da allora non abbiamo mai smesso. I nostri balli preferiti sono polka e mazurka con le musiche di Secondo Casadei, perchè i nostri nonni negli anni ‘50 ascoltavano le sue canzoni alla radio e poi ci portavano a ballare alle Feste dell’Unità. Questa sera presentiamo quattro balli show ispirati al tema dell’amore che vanno a toccare varie discipline: tango, rumba, cha cha cha, oltre all’amato folk".

Ermanno Pasolini