Il mercatino della solidarietà a San Giacomo

Al porto canale di Cesenatico proseguono gli appuntamenti del "mercatino della solidarietà", organizzato dai volontari della parrocchia di San Giacomo Apostolo. Nei locali in via Giordano Bruno, a fianco della storica chiesa affacciata sul porto canale, sono in vendita molti prodotti di oggettistica, articoli di varia natura, prodotti artigianali e del commercio equo solidale provenienti da varie nazioni.

Questi oggetti, preparati, trattati con cura e confezionati dai volontari, sono in vendita ed il ricavato è interamente devoluto ai progetti a sostegno delle persone più bisognose del territorio e non solo. E’ l’occasione per fare regali originali, comprare un ricordo, e soprattutto tanta beneficenza.