Il ’Mercatissimo dell’usato’ oggi e domani a Sant’Egidio

Storia e riuso, solidarietà e condivisione. Si tiene anche oggi e domani la sedicesima edizione del “Mercatissimo dell’usato” negli ampi spazi all’aperto della parrocchia di Sant’Egidio di Cesena. Proposto da un gruppo di volontari della parrocchia che raccoglie, seleziona, pulisce e aggiusta, al mercatino di Sant’Egidio è possibile trovare vasto assortimento di capi da abbigliamento uomo donna e bambino, raffinata e ricamata biancheria per la casa direttamente dai ’bauli delle nonne’, cappelli, borse vintage, bigiotteria, argenteria, vasellami e ceramiche, scarpe, bici e cyclette, libri, quadri, piccoli elettrodomestici, giocattoli. Tutto allestito con cura e fantasia in 15 grandi ’isole tematiche’ dove poter curiosare alla ricerca dell’oggetto originale o ancora attuale. Tantissimo il materiale allestito con cura sui banchi, per una tre giorni di solidarietà utile a dare nuova vita a oggetti dimenticati e ‘dormienti’ nei cassetti e mettere nella condizione tutti di acquistare oggetti in buono stato a prezzo modico. Il Mercatissimo sarà aperto con orario continuato dalle 8,30 alle 18,30 oggi e domani.L’intero ricavato sarà devoluto per opere caritative e le necessità della parrocchia.