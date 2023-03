Il Mercato coperto riparte dal bar "Ci piacciono le sfide difficili"

di Luca Ravaglia

"Diciamo che ci piacciono le sfide difficili… Prima ci siamo messi alla prova nell’area di piazza della Libertà con l’intento di fornire il nostro contributo per valorizzarla dopo i lavori e ora eccoci qui, a inaugurare il bar del Foro Annonario". Partono col sorriso, ma anche con un pieno di idee, entusiasmo e determinazione i referenti del Gruppo Bbp Cristofaro e Roberta Basile, Davide Reoletti e Lorenzo Zanarini tagliando il nastro del ‘Bar del Mercato’ insieme al sindaco Enzo Lattuca.

La realtà è quella che fa riferimento anche alla gestione del ristorante Welldone appunto in piazza della Libertà e uno dei suoi marchi di fabbrica è l’inserimento nel mondo del lavoro di persone affette da disabilità.

Sotto questo aspetto il primo traguardo è già stato superato, visto che dietro il bancone, a fare compagnia alla barista Alexandra ci sarà pure Francesco, un ragazzo che fa parte della Cils e che ha mosso i suoi primi passi nel mondo della ristorazione proprio a Welldone: "Si cimenterà in un contesto un po’ meno ‘tutelato’, pur mantenendo stretti i legami con l’altra struttura, che ormai è come ‘casa’. Si è meritato questo riconoscimento, è entusiasta e noi lo siamo con lui".

L’idea è quella iniziare con un’apertura nell’arco di mezza giornata, dalle colazioni fino a poco dopo la pausa pranzo, con l’intento di sfruttare al meglio il passaggio dei visitatori del Foro Annonario.

"La nostra ‘missione di vita’ è quella di offrire al cliente un ottimo connubio tra qualità del prodotto e del servizio, un risultato che si può raggiungere soltanto con l’unione di tutti". spiegano i gestori del locali che segna l’ennesima ripartenza dell’ex Foro, dopo il passaggio della gestione operativa da Voluptas a Conad.

La ricetta del ‘bar del Mercato’ punta sulle stagionalità e sui prodotti di casa: "Ogni mattina andiamo al mercato ortofrutticolo a fare la spesa, scegliendo le proposte del territorio che poi proponiamo ai clienti garantendo un’offerta sempre nuova per la colazione e il pranzo. Con l’aggiunta del servizio bar, ovviamente. In pausa pranzo offriremo una cucina fredda, anche in questo caso con grande varietà di panini, il tutto senza dimenticare i dolci e tutte le altre proposte che prepareremo personalmente nel nostro laboratorio di piazza della Libertà. Puntiamo ad allargarci progressivamente, magari prima di tutto attraverso l’organizzazione di eventi privati che possano allungarsi al pomeriggio".

I colori richiamano quelli della struttura già attiva dietro l’abside del duomo, lo spirito e l’entusiasmo sono gli stessi; l’auspicio è che lo siano anche i risultati. "Siete i nostri nuovi vicini di casa – ha scherzato il sindaco Enzo Lattuca inforcando le forbici per il taglio del nastro – e quando a breve parte degli uffici comunali si trasferiranno al piano superiore del Foro Annonario le frequentazioni dell’area aumenteranno. Intanto potete già contare me tra i clienti della pausa caffè…".

In realtà l’auspicio è che l’inaugurazione di ieri sia solo la prima pietra di un percorso che porti al tanto atteso rilancio: "Ci sono idee e progetti – ha chiuso Lattuca – che cominceranno a concretizzarsi nel prossimo futuro, dando a questo luogo una veste nuova e accattivante".