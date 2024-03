"Il mercato in piazza Matteotti?. È blindato dai divieti di transito"

In piazza Matteotti (foto), il mercato ambulante settimanale del giovedì è "blindato". Questo l’esatto termine usato dai consiglieri di minoranza di Sogliano al Rubicone. Da inizio marzo il mercato ha una nuova collocazione: "L’area interessata, ora resa più ampia dal raggruppamento dei banchi a nome della pubblica incolumità, viene blindata attraverso un divieto di sosta e transito dalle 6 alle 14 in via Piave, piazza Matteotti e via Decio Raggi". "Molti soglianesi – continuano – lamentano la mancanza di un ’corridoio’ fruibile ai mezzi dei semplici cittadini: l’accesso all’importante servizio pubblico delle Poste; l’accesso alla Casa di Riposo da parte dei lavoratori, coordinatori e famigliari che hanno qui i loro cari spesso in condizioni di deficit fisico; l’accesso al mercato da parte di chi non può che compiere piccoli tragitti a piedi, agli anziani, a chi si rivolge al mercato per le scorte settimanali abitando in frazioni isolate ma non riesce poi a trasportarle fino all’auto parcheggiata troppo lontano".

I consiglieri dicono che il dissenso arriva anche dai residenti, e concludono: "Ci si chiede se si tratti davvero di un nuovo tipo di mercato o semplicemente del risultato di una scelta forse troppo poco ragionata da parte dell’amministrazione che toglie a questo luogo quello che per nascita gli appartiene, quello di essere uno spazio di incontro e scambio aperto e davvero fruibile a tutti".

e. p.