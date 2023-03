Il mese di marzo ricco di eventi per le donne

Un mese dedicato all’universo femminile. In vista della Festa della donna, sono tante le iniziative culturali e di dibattito promosse in città. Si comincia oggi, alle 15.30, con l’evento dell’Università della terza età ’La figura ed il pensiero di Olympe De Gouges’, con la relatrice Silvia Bartoli, nella sala del Teatrino Don Baronio. Domani, invece, alle 16.30 all’Abbazia del Monte si terrà ’Bibliche donne al monte Ruth – Ester – Giuditta’. Martedì 7 marzo, alle 15.30, la sala polivalente ’Oscar Alessandri’ Franca Zacchiroli presenterà le ’Donne di potere nella storia’.

La ricorrenza dell’8 marzo sarà caratterizzata da vari appuntamenti. Alle 10 il convegno ’Donne alla Costituente per fare la differenza’ al Museo della Marineria di Cesenatico; alle 11.30 nel Comune di Cesena l’associazione Woman in Run consegnerà ai Centri donna il ricavato dell’ultima passeggiata solidale. In serata, dalle 20.30, per le vie del centro storico, avrà luogo la fiaccolata ’Verità e Giustizia per Cristina e Chiara’, promossa dall’associazione Penelope. Giovedì 9 marzo, alle 20.45, spazio al concerto ’Note al femminile’ all’Abbazia del Monte, e nella stessa serata, alle 21, nella Corte Dandini si terrà il reading poetico a cura di Rimbaud. L’11 marzo alle 10.30 sarà la volta della mostra ’Pittoriche Donne in Officina’ all’officina dell’arte di Case Frini mentre alle 14.30 si terrà la ’Camminata Benefica’ delle Women in Runsi. Alle 17, poi, al cinema Eliseo la proiezione del documentario ’Woman’. Il 12 marzo, al Centro arti visive e sceniche di San Martino in Fiume, una sessione di creatività corporea ’Danza con Te e Tè’ mentre la domenica successiva, 19 marzo, nella sala Auser appuntamento con ’Leggere Lolita a Theran’.