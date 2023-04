Il messaggio del 25 aprile Una celebrazione unitaria nel nome di libertà e democrazia

di Luca Ravaglia

Passano gli anni, passano pure le pandemie, cambiano le persone che vestono le fasce e quelle che reggono i vessilli. Ma non cambia lo spirito e non si offuscano i ricordi. Perché il 25 aprile è una festa che non si evolve col tempo, che non segue le mode e che non annacqua i ricordi. Il 25 aprile, la Festa della Liberazione non può avere colori politici e non può dividere, ma deve ricordare che quello che è stato non può succedere più. Tema che a dirla così, sarebbe scontato e che invece non lo è affatto. Perché, purtroppo, l’ideale di una Liberazione da conquistare resta sempre attuale, con confini diversi, in Europa e nel mondo, ma tragedie sovrapponibili. Perché in fin dei conti le tragedie sono sempre tutte uguali. Così ecco che alle 10.30 di ieri mattina, sotto a un cielo plumbeo, un lungo corteo di cesenati si è avviato dalla Barriera verso il monumento ai Caduti della Resistenza di viale Carducci: la distanza è breve, ma è abbastanza per vedere un’intera città sfilare dietro al gonfalone del Comune, con gli esponenti di centro sinistra che camminano insieme a quelli di centro destra, ai sindacati, alle istituzioni territoriali e a tantissimi cesenati che semplicemente hanno scelto di essere lì senza mezze misure, mezze frasi e mezze allusioni. Perché ora, tanti anni dopo il 25 aprile 1945, mettere bandierine sul campo e aggiungere postille alle dichiarazioni porta solo a distogliere lo sguardo da quello che c’è al centro del piatto. La festa della Liberazione è la festa dell’Italia e degli italiani. Il sindaco Enzo Lattuca, ha reso omaggio al monumento ai caduti insieme al consigliere provinciale Enrico Castagnoli, in perfetto stile bipartisan, prima di passare il microfono allo storico Carlo Greppi. Citazioni di Piero Calamandrei, dell’ex sindaco Leopoldo Lucchi e dei fatti che tutti, a partire dalle nuove generazioni, devono conoscere. Come la tragica storia di ‘Giuseppe l’austriaco’ citato da Greppi in apertura del suo discorso, vittima di un eccidio nella zona di Civitella, insieme a un drappello di partigiani del territorio. Di Giuseppe si sa pochissimo, non si conosce nemmeno l’età. Ma è arrivato fino a noi il modo in cui è stato ucciso: non con un proiettile, come gli altri, ma a bastonate, orrenda sorte riservata a chi aveva deciso di tradire l’esercito dal quale proveniva, per unirsi alla causa di chi cercava di riprendersi la libertà. Greppi ne racconta la storia, scusandosi per gli aspetti così truci, che sono orrendi da sentire, ma che proprio per questo non possono essere omessi. Perché la guerra non è un film la cui visione è consigliata un pubblico adulto. La guerra è vera, ed è per tutti. Anche per questo è così tragica.