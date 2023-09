Il metanodotto contestato. Ambientalisti e residenti si oppongono al progetto

Ci sono anche il Wwf provinciale e ‘Cesena Siamo Noi’ tra gli aperti contestatori del metanodotto in fase di realizzazione lungo la linea adriatica e che è destinato a passare anche da Cesena. Già nei giorni scorsi in effetti il caso era stato segnalato dai componenti di un comitato formato cittadino per lo più da residenti nelle zone interessate dall’intervento, individuabile nell’area della prima periferia, sul lato di Diegaro. "Siamo di fronte a una vera e propria follia che va fermata prima che produca danni irreparabili all’ambiente, al clima e all’economia – si legge nella nota diffusa a livello nazionale da 17 associazioni ambientaliste -. Chiediamo la cancellazione non solo della Linea Adriatica, ma anche di tutte le altre infrastrutture energetiche in programma nel settore dei combustibili fossili". L’intervento è previsto in un tratto di 430 chilometri che vanno dall’abruzzese Sulmona a Minebrio, nel bolognese, attraversando sei regioni e percorrendo aree esposte ai rischi sismici.

"La scossa di magnitudo 4,8 verificatasi nell’Appennino tosco-emiliano – argomentano i firmatari - è l’ennesima riprova che il mega gasdotto è incompatibile con territori altamente sismici quali quelli dell’Appennino. Ciononostante il Governo ha già autorizzato due dei tre tratti della Linea Adriatica e si appresta ad autorizzare il terzo. L’opera, che comprende una centrale di compressione a Sulmona, costerà ben 2 miliardi e 500 milioni di euro, che verranno pagati dai cittadini attraverso la bolletta del gas". La nota è firmata, tra gli altri, da: No Tubo Romagna, Wwf Forlì- Cesena, Per il Clima Fuori dal Fossile Ravenna e, Cesena Siamo Noi. Sul tema è intervenuta anche l’assessora all’urbanistica Cristina Mazzoni: "Non è un intervento che compete o che coinvolge il Comune – pressa Mazzoni – dal momento che i nostri uffici sono stati contattati soltanto come tramite per le autorizzazioni legate al paesaggio che devono essere rilasciate dalla Sovrintendenza. Alcune peraltro sono scadute e dunque dovranno essere ripresentate, ma al momento non abbiamo informazioni certe e ufficiali in relazione ai tempi di attuazione di interventi. Il tutto ribadendo il fatto le per questo genere di opere di rilevanza nazionale, l’interlocutore è ministeriale, non comunale. In effetti si tratta di una partita vecchia, risalente al 2015. Evidentemente le importanti questioni legate ai costi e all’approvvigionamento energetico, hanno riportato di stringente attualità la quesitone". Nella provincia di Forlì Cesena è prevista la realizzazione di un tratto di 46 chilometri e 200 metri, oltre 19 dei quali riguarderanno il solo territorio comunale di Cesena. La rete, che si collega con l’area ravennate, procede poi anche nella vallata del Savio, verso Mercato Saraceno e oltre. Le perplessità avanzate dai vari comitati e associazioni, riguardano la poca trasparenza nelle operazioni di realizzazione dell’opera, che comprendono anche una serie di espropri di terreni necessari alla posa delle condutture. C’è chi teme rischi sismici, chi problemi ambientali e chi entrambi. In ogni caso, tutti aspettano risposte. Senza però dimenticare il contesto. Il contesto è quello di un Paese, l’Italia, che con lo scoppio della guerra in Ucraina, si è scoperta terribilmente esposta ai problemi legati all’approvvigionamento energetico. Servono soluzioni, qualsiasi sia l’approccio col quale si intende affrontare il problema.