Il miele cremoso arriva in tavola: "Tradizione nordica, gusto romagnolo"

Dare una nuova forma al miele. Innovare, con gusto, un prodotto frutto dell’ancestrale collaborazione tra uomo e natura. Nasce così, in un laboratorio artigianale sulle prime colline di Cesena, Creamoro: un miele cremoso 100% romagnolo e biologico, ottenuto da una lunga e particolare lavorazione a freddo che preserva tutte le qualità organolettiche della materia prima. L’intuizione di Creamoro è di due cesenati d’adozione, Ekaterina Muteva ed Alena Vitkouskaya, in Romagna per amore da circa vent’anni. Hanno lasciato il loro impiego per fiondarsi in questa nuova avventura imprenditoriale: il loro progetto è stato valutato positivamente da Invitalia, hanno aperto la loro società – Muvit Srl a Bivio Montegelli – e così dalla passione per il mondo delle api è scaturita questa dolce novità.

Ma che cos’è il miele cremoso? "Tutto nasce dalla ricerca e dalla selezione dei mieli più adatti ad essere lavorati a freddo – rispondono le due imprenditrici - Immaginate una sorta di massaggio attraverso il quale si promuove la cosiddetta cristallizzazione guidata: serve molto tempo, ma poi il miele assume una consistenza cremosa e morbida, stabile nel tempo. Il miele cremoso somiglia a una crema spalmabile, non cola dal cucchiaio, è veramente comodo da usare e si evitano sprechi. Il miele cremoso è diffuso nei Paesi nordici, ci piace l’idea di portare in Italia una tradizione delle nostre terre d’origine, ma realizzandola con miele romagnolo: per noi artigianalità, italianità e sostenibilità sono valori importanti".

L’innovazione, però, è anche nel gusto. "Abbiamo pensato a due varianti al Creamoro classico: una al lampone e una al matcha te – illustrano Ekaterina ed Alena – Questi due prodotti hanno un colore attraente, oltre che un sapore capace di conquistare anche i palati più raffinati grazie alla bilanciata combinazione dei profumi del miele bio con il lampone in polvere essiccato a freddo e il pregiato tè giapponese. Come si consuma Creamoro? E’ ideale da spalmare sul pane sui biscotti o da gustare direttamente al cucchiaio. Poi si sposa ottimamente con i formaggi freschi o stagionati, come il Formaggio di Fossa di Sogliano".

La società ha iniziato a commercializzare il miele cremoso in autunno. "Ora arriva la fase più difficile, dopo aver messo a punto il prodotto bisogna farlo conoscere: è una novità, ma quando la gente la assaggia viene conquistata! Al momento siamo presenti in diversi negozi da Rimini a Bologna, abbiamo aperto il nostro ecommerce (www.muvitsrl.it) e abbiamo effettuato anche la prima spedizione all’estero, in Germania – concludono le titolari del laboratorio – Da brave api operaie continuiamo a produrre e far conoscere Creamoro".

re.ce.