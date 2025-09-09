Il minimotodromo Adriatico, passerella di campioni e vivavio di promesse

Presenze stabili nel 2025 per la pista del minimotodromo Adriatico di San Mauro Mare. Il grande impianto ha alle spalle 36 anni di attività. Fu aperto nel giugno 1989 da Giuliano Zocchi di San Mauro Pascoli e oggi è gestita dai figli Denis con la moglie Giada e Stefano, ex corridori. La pista è aperta tutto l’anno: da aprile a ottobre tutti i giorni dalle 16 a mezzanotte e, nei mesi invernali, al sabato e alla domenica.

"Sulla nostra pista – raccontano i fratelli Zocchi – organizziamo eventi nazionali e internazionali e il prossimo sarà il 27 e 28 settembre in collaborazione con il motoclub Renzo Pasolini di Rimini per il prestigioso trofeo Marco Simoncelli dedicato al grande indimenticabile campione". La vostra pista è nota ormai in tutto il mondo. "Sì, per essere stata il trampolino di lancio di grandi campioni come Valentino Rossi, Marco Melandri, Manuel Poggiali, Alex e William De Angelis, Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli, Mattia Pasini, Massimo Roccoli, Lorenzo Savadori e gli attuali piloti Mattia Casadei di Rimini, Kevin Zannoni di San Mauro Pascoli e Matteo Ferrari di Rimini. Il nostro circuito è molto tecnico, lungo 486 metri, per mettere in risalto le qualità del pilota".

La giornata più bella da ricordare in questi ultimi due anni? "Quando vengono i piloti della VR 46 Accademy, la squadra corse di Valentino Rossi. E’ entusiasmante vederli girare in pista, tanto da restare sbalorditi".