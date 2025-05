Il ministro dell’ambiente celebra Sasso Fratino

Sasso Fratino incornicia e illustra otto lustri al vertice delle aree naturali protette. Giovedì, a Camaldoli, si è tenuta una cerimonia speciale, per celebrare i 40 anni dal conferimento del prestigioso ’Diploma delle Aree Protette’, assegnato nel 1985 dal Consiglio d’Europa a Sasso Fratino (dal 2017 anche Patrimonio Unesco), prima Riserva Naturale Integrale costituita in Italia (1959).

Presenti il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, l’assessora regionale ai Parchi e Forestazione Gessica Allegni, il consigliere regionale Daniele Valbonesi, la sindaca di S.Sofia Ilaria Marianini, il sindaco di Poppi Federico Lorenzoni. "Come sindaco del Comune che ospita oltre il 72% del territorio di questa Riserva unica – ha sottolineato il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, intervenuto al convegno – sento il dovere e l’orgoglio di ricordare quanto questa scelta, profondamente visionaria negli anni ‘50, sia stata possibile grazie alla lungimiranza di uomini come Fabio Clauser e Mario Pavan. Le loro figure, ancora oggi, ci guidano nel comprendere il valore profondo della tutela integrale della natura, ben prima che diventasse un’urgenza globale. Oggi, più che mai, è fondamentale coinvolgere i giovani in questa consapevolezza: tutelare l’ambiente, rispettarlo e viverlo con responsabilità deve diventare parte del nostro dna civico. La qualità ambientale non è solo un dovere morale, ma una leva di sviluppo sostenibile, benessere e opportunità".

Alle cerimonia ha preso parte anche Claudia Mazzoli, in qualità di presidente facente funzione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, vicesindaca del Comune di Bagno.

Gilberto Mosconi