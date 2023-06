"Il ministro ha risposto alle richieste del territorio"

La polemica sull’esame di maturità con la sola prova è orale è ‘pretestuosa’ secondo il parlamentare leghista Jacopo Morrone che commenta negativamente le critiche al ministro Valditara e sottolinea che la decisione ministeriale è arrivata dietro sollecitazione proprio del territorio romagnolo."La richiesta in particolare era arrivata al ministero dal presidente della Provincia e sindaco di Ravenna Michele De Pascale che aveva sollecitato la predisposizione di un esame semplificato già il 5 giugno, preoccupato per gli studenti che avevano perso tutto durante l’alluvione. Ma la medesima istanza mi è arrivata anche da altri territori colpiti e da associazioni studentesche" afferma Morrone. Che evidenzia come il ministro, ieri in visita aForlì, abbia mantenuto anche la promessa di reperire risorse per le scuole. Dei 20 milioni ottenuti,- ne sono già stati stanziati 9.434.000, di cui 8.734.000 per le scuole statali e 700.000 per le paritarie. Si tratta di fondi per l’emergenza e per garantire la riapertura delle scuole.