Il ministro Sangiuliano

"Come ministero abbiamo già fissato 600mila euro per proseguire gli scavi poi vediamo che cosa emergerà. L’idea è di procedere ad una valorizzazione archeologica di questo territorio". E’ quanto ha affermato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (foto) in visita a Sarsina, comune dell’Appennino cesenate, in cui recentemente è emerso in alcuni scavi un maxi-tempio romano risalente a circa duemila anni fa. "Pensiamo alla creazione di una fondazione insieme al Comune che poi governi questi beni", ha aggiunto il ministro. "La cultura - ha sottolineato - deve essere una dimensione diffusa in tutta la nazione e non deve essere soltanto legata ad alcune importanti città d’arte".