"Il mio circuito per smaltire i cappelletti"

Un piatto di cappelletti vale almeno 450 calorie, che diventano 600 se preferiamo le lasagne al forno. Il bottino si appesantisce se, prima del pranzo, indugiamo sull’aperitivo: il tagliere di affettati equivale a circa 300 calorie, i crostini ne valgono almeno 200. Dopo i primi piatti ci sarebbero i secondi, come rinunciarvi? Una porzione di arrosto con patate al forno viaggia attorno alle 500 calorie. Ma la specialità più ghiotta delle feste sono senz’altro i dolci: 100 grammi di panettone – una fetta neanche troppo grande – ‘regalano’ 321 calorie, 100 grammi di pandoro 360, 100 grammi di torrone addirittura 400. Ed è meglio tacere sull’apporto assicurato da vini, spumanti e, più in generale, dalle bevande zuccherate, composte da calorie ‘vuote’ che non danno alcun senso di sazietà.

Capodanno e la Befana sono lontani, ma il bilancio delle festività può essere già disastroso per la nostra forma fisica: quest’anno, la ritrovata abitudine delle cene prenatalizie tra amici e colleghi ha anticipato e moltiplicato, peraltro, le occasioni per cadere in tentazione. Come rimediare, dunque? Per smaltire le calorie in eccesso sarà sufficiente una camminata post-prandiale o conviene ricorrere a qualcosa di più radicale? Lo abbiamo chiesto alla 28enne cesenate Federica Cuni, chinesiologa clinica e personal trainer, conosciuta su Instagram come Fedecunipt: il suo profilo vanta ben 47mila follower. "Il mio consiglio è di non rinunciare, è giusto godersi le feste in compagnia delle persone care", esordisce Cuni, che due mesi fa ha dato alla luce la sua prima figlia ed è già operativa con un programma di allenamenti pensati per donne in gravidanza o reduci dal parto. "L’importante è praticare quotidianamente un po’ di movimento: per me un vero toccasana è allenarsi al mattino, preferibilmente all’aria aperta".

I benefici del cosiddetto ‘outdoor training’ (attività fisica all’aperto) sono in effetti numerosi, in ogni stagione: "consente di combinare esercizi funzionali a corpo libero (ad esempio, piegamenti sulle braccia o squat) con fasi cardio, come corsa e camminata veloce. Alternando continuamente le varianti di allenamento si stimolano gli schemi motori del nostro corpo in modo naturale", conferma Cuni. "Da non trascurare la ricaduta positiva sull’umore: rispetto all’allenamento indoor, l’attività all’aperto riduce gli stati di tensione e depressione. Un effetto dovuto anche all’esposizione alla luce solare che, anche in inverno, aumenta la produzione di vitamina D".

Per chi ritiene di aver esagerato con i bagordi o teme di non riuscire a entrare nell’abito scelto per l’ultimo dell’anno, Federica ha confezionato un pacchetto ad hoc: "un circuito per chi desidera allenarsi all’aperto, ma può essere replicato anche in casa", sottolinea. Ecco il menu: "si comincia con 20 minuti di camminata e si prosegue con 10 minuti di andature, tra cui skip (corsa sul posto a ginocchia alte), corsa calciata dietro, corsa incrociata, passo saltellato. Poi, in serie: 20 squat, 20 affondi (10 per gamba), 20 piegamenti sulle braccia alla panchina o sul divano, 20 step-up (salite e discese da un rialzo) alla panchina o sul divano. Ripetere 3 volte l’intero circuito, con 2 minuti di pausa tra una sessione e l’altra".

Maddalena De Franchis