"Il mio dizionario scritto a mano"

Natalino Balasso con "Dizionario Balasso", sabato alle 21, apre la nuova stagione del Cinema Teatro Moderno di Savignano. Un debutto targato Superfino OnTheatre, omaggio all’esperienza di Superfino Riso Arborio, la rassegna che tra gli anni 80 e 90 vide l’avanguardia teatrale trovare a Savignano sul Rubicone un brillante avamposto per l’affermazione popolare del teatro comico d’autore. Un grande libro al centro del palco, un dizionario appunto, contiene oltre 250 lemmi che Natalino, con quella sua cadenza veneta analizza, in modo grottesco, ma raffinato, scegliendo o facendosi scegliere dalle parole stesse. "L’ho scritto io a mano con il pennarello. Sono partito da 250 parole, ma il vocabolario è sempre in fieri", come lo spettacolo che è diverso ogni sera, "a seconda del momento, dei suggerimenti che vengono dal pubblico, dall’empatia che passa dal palco ai presenti".

Prendiamo ad esempio il termine felicità. Come ne spiega il significato il dizionario Balasso?

"È quel temporaneo stato confusionale causato dal fatto che non capisci quello che sta succedendo".

Natalino, con quali criteri ha scelto le definizioni da inserire nel suo dizionario?

"Intanto le parole sono in rigoroso disordine alfabetico, perché la realtà non segue mai un ordine prestabilito. E poi, definizione! Non c’è niente di più falso di una definizione, perché la definizione è ciò che ci fa credere che la verità sia una sentenza definitiva. E poi un vocabolo, non è una roba da prendere a scatola chiusa, porta in sé varie sfaccettature e interpretazioni, ed è influenzato dal momento, dalla pubblicità, dai titoli di giornale, dai ‘tag’ dei social, dall’uso collettivo che ne viene fatto e del suo contrario".

Ci fa qualche esempio?

"Prendiamo la parola originale. Deriva da origine e indica qualcosa di autentico, inedito, ma non vuol dire anche che una persona ad esempio, è geniale, estrosa, bizzarra, stravagante? Dunque è esemplare o eccentrica?"

Quindi il dizionario rischia di diventare un’enciclopedia.

"Devo pormi dei limiti perché il lessico è senza confini e anche lo spettacolo che interagisce con gli spettatori può durare due ore, due ore e mezza, a ruota libera. Perché la parola va detta, infatti si chiama fonema e ha una sua proprietà relativa, mai assoluta e varia negli anni, insieme alla società".

Insomma, si ride, si riflette, ma la chiusura è un colpo allo stomaco.

"Si ride sul sarcasmo, che non è una risata senza conseguenze, tant’è che finisco con una mia poesia del mio film ‘Astronavi per Marte’, su un futuro distopico non lontano a venire".