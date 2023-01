"Il mio incontro con Gianluca, un’emozione da tifoso"

Ci sono momenti nei quali la politica non conta nulla. Momenti come quelli della mattina dello scorso 6 giugno quando, in piedi davanti all’ingresso della stazione ferroviaria di Cesena, Cristian Castorri non era l’assessore allo sport, ma un tifoso di calcio e della nazionale. Come tutti quelli che gli stavano intorno. Niente luoghi comuni, le immagini parlando da sole, mostrando un uomo che prima conta i minuti che lo separano dall’arrivo del treno e poi allunga lo sguardo emozionato andando a caccia degli Azzurri che si dirigono verso il pullman che li porterà a Cesenatico alla vigila della gara contro l’Ungheriaper la Nations League. Nell’occasione Castorri allunga la mano al ct Roberto Mancini e si trova a tu per tu con Gianluca Vialli: "Non posso essere ipocrita e raccontare di aver tessuto chissà quale rapporto con lui – dice – ma è indubbio che le sue qualità umane emergessero già a pelle, dopo una manciata di minuti di conversazione". Castorri e il sindaco Lattuca si erano trattenuti con Vialli e Mancini al termine dell’allenamento della Nazionale al Manuzzi: "Abbiamo scambiato qualche parola all’insegna della cortesia e della cordialità. Lo staff aveva espresso soddisfazione per l’accoglienza e per le strutture a disposizione del gruppo squadra e a noi fece piacere. Però sì, lì di fronte a Vialli io non ero un politico, ma un tifoso, felice di trovarsi faccia a faccia con un giocatore che ha fatto la storia del calcio e che per tanti appassionati della mia età (Castorri nel 2023 compirà 44 anni, ndr) ha rappresentato davvero tanto. Dover parlare di lui ora, dopo il suo addio, è davvero tremendo".

Luca Ravaglia