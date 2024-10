"Il mio locale attira i vip. Morandi ama le sogliole"

A San Mauro Mare Graziano Ioli, 81 anni, dopo 50 anni passati fra pizza, fornelli e servizio in sala, continua il suo lavoro dalla mattina fino a notte fonda. Iniziò a fare il meccanico a 13 anni. Poi nel 1970 fino al 2004 ha guidato il ristorante Maria a Bellaria e dal 2004 è alla testa del Caminetto di San Mauro Mare. Il suo è un locale rinomato frequentato da Valentino Rossi, Loredana Lecciso, Gianni Morandi, Gigi e Andrea, Antonella Elia, Pippo Franco e Maurizio Ferrini. A San Mauro Mare al ristorante Caminetto succede spesso di trovare qualche vip che si ferma per gustare pesce fresco di giornata, specialità di carne e pizza. Proprietario è Graziano Ioli, affiancato dalla figlia Ombretta, mentre la moglie Angela, che aveva iniziato con lui nel 2004, sette anni fa decise di smettere e restare a casa. Lui va avanti.

Cosa le dà la forza di continuare con questi ritmi a 81 anni? "Prima di tutto la passione. Poi ho una grande clientela con la quale ho instaurato un rapporto di amicizia. Mi piace sedere al tavolo e scambiare quattro chiacchiere".

Aveva smesso il reparto pizzeria e ora ha ricominciato a fare anche quella. Perchè?

"La gente chiedeva in continuazione la nostra pizza anche da asporto e a un certo punto abbiamo deciso di ricominciare. La scelta ci ha dato ragione".

Il personaggio più simpatico fra quelli che hanno frequentato il suo locale?

"Sicuramente Maurizio Ferrini che è di una simpatia incredibile che coinvolge anche gli altri clienti".

Il più esigente?

"Nessuno, ma Valentino Rossi ama mangiare insieme ai suoi amici senza pubblico attorno. Poi alla fine del pranzo si concede per selfie e autografi".

C’è qualcuno che le ha chiesto una pietanza strana?

"Quasi tutti prediligono il pesce. Gianni Morandi ad esempio ama le soglioline".

C’è una specialità di pesce tornato di moda?

"Sono le alici cotte sulla griglia. Un piatto che invece non ha mai conosciuto crisi è il fritto misto".

In estate ha molti clienti stranieri. Quale piatto preferiscono?

"Risotto e spaghetti alle vongole. Poi pesce alla griglia con poche lische".

Il segreto di stare ancora a galla a 81 anni?

"La tenacia di resistere anche nei momenti difficili. Fra crisi, salute e problemi vari ho sempre stretto i denti e guardato avanti. Ho avuto il covid, sono stato ricoverato in terapia intensiva, ma sono ancora qua. Continuerò fino a quando mi sentirò giovane come oggi. Quando il lavoro si fa con passione gli anni non si sentono e sembra di essere sempre all’inizio di questa avventura".