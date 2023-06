"Il mio obiettivo è ricostruire l’antica fontana"

di Ermanno Pasolini

Le visite di tanti politici hanno toccato tutti i Comuni della Valle del Rubicone, ma non Montiano, che con i suoi 1.700 abitanti è il più piccolo di tutti. Il sindaco Fabio Molari, al suo terzo mandato possibile perchè il comune ha meno di 3.000 abitanti, ha iniziato i lavori liberando tutte le strade comunali. Restava via Fontanazza che dovrebbe essere di nuovo percorribile in qualche giorno.

Come ha fatto senza finanziamenti visto che il suo comune ha un bilancio un milione e 200mila euro con i quali deve pagare tutto?

"Abbiamo preso questa situazione con molta determinazione. Non solo abbiamo tenuto botta, ma ci siamo impegnati con grinta pensando al bene dei nostri cittadini".

Con quali fondi?

"Questo primo intervento che riguarda solo il fatto di rendere agibili le strade, ammonta a circa 100mila euro e questi soldi sono stati prelevati dal fondo di riserva. Speriamo che poi lo Stato ce le restituisca presto".

Quante frane avete avuto che dovranno essere sistemate prima dell’inverno?

"Ci sono stati diversi smottamenti, piccoli e grandi, circa una trentina".

Le cause?

"Il cambiamento ambientale ha fatto la sua parte. Ho notato però che dove i fossi vengono puliti e l’acqua piovana è regimentata, non ci sono state frane o smottamenti. Penso che per il futuro la parola d’ordine sia ’cura del territorio’. Amo molto il pensiero francescano di essere ’custode del territorio’".

Per risistemare tutto quanto servirà?

"Penso che fra frane, smottamenti e strade la cifra si aggiri sui due milioni di euro".

Ha già fatto richieste di finanziamento?

"Stiamo ancora valutando l’entità dei danni e abbiamo già iniziato a preparare le richieste di contributi".

Non si sente isolato?

"Abbiamo diversi contatti con il presidente della provincia Enzo Lattuca che è anche presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. Poi telefonate con la Regione".

Quale luogo di Montiano intende riportare all’antico splendore?

"E’ a Montenovo in via Fontanazza e ha subito il danno più grave. E’ l’antica fontana del 1700 dove la gente e andava a prendere l’acqua da bere e accanto il lavatoio pubblico dove le donne del paese fino agli anni ‘60 andavano a lavare i panni. Il mio più grande desiderio prima di terminare questo terzo mandato è che tutto possa essere ricostruito come prima. Serviranno circa 300mila euro. L’idea è di dedicarla a tutte le donne di Montenovo, comprese quelle dei secoli passati".