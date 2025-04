"Il mio omaggio ’Azzurro’ in scena"

Uno spaccato sulla storia recente del nostro Paese attraverso la lente del cronista Curzio Maltese. Venerdì sera sul palco del teatro di Villa Torlonia l’attore Antonio Catania porta in scena ‘Azzurro’, monologo incentrato sulla vita del giornalista, scomparso nel 2023 in seguito a una grave malattia. Un atto unico scritto da Paola Ponti, moglie del cronista, per la regia di Carmen Giardina, con musiche del premio Oscar Nicola Piovani. Catania è noto, fra le altre cose, per il ruolo di Diego Lopez, il delegato di rete nella serie tv ‘Boris’. I biglietti sono disponibili sul sito di Liveticket.

Catania, come nasce lo spettacolo? "Diciamo che il tutto comincia a Roma, in una lettura collettiva di ‘Azzurro’, l’ultimo libro di Curzio Maltese. Tra gli altri anche Toni Servillo ha partecipato a questo evento. Da lì c’è venuta l’idea di mettere in scena un monologo teatrale, così come Curzio avrebbe voluto".

Cosa racconta in scena? "Lo spettacolo alterna racconti politici e lavorativi, ad altri più intimi e famigliari. Io stesso ho conosciuto Curzio durante il suo periodo romano, era in grado di scrivere un pezzo in mezz’ora, per poi passare il resto della giornata a divertirsi. In parallelo c’è spazio per gli eventi più significativi della storia recente del nostro Paese".

Quali aneddoti l’hanno colpita maggiormente? "Probabilmente i racconti e le descrizioni dei giornalisti con cui ha collaborato Curzio. Fra tutti Ezio Mauro, che è stato suo direttore in più occasioni. Commovente, inoltre, il suo racconto della malattia, per cui ha dovuto ricominciare a vivere".

Cos’è cambiato in Italia in questi decenni secondo lei? "Curzio proveniva da una famiglia umile e povera, ma non per questo da ragazzo era tagliato fuori da felicità e divertimento. Oggi, invece, diverse fasce sociali sono escluse. Non mi esprimo sui politici, che hanno perso la caratura e l’importanza che avevano in passato".

Come si struttura lo spettacolo? "Curzio era appassionato di cinema, perciò insieme alla regista Carmen Giardina e alla moglie Paola Ponti, che ha adattato l’opera, abbiamo deciso di dare al tutto un taglio cinematografico, cercando di mantenere il tono satirico e tagliente che caratterizzava la scrittura di Curzio".

Il teatro è il luogo in cui si esprime meglio? "Rispetto al cinema, nel teatro si è sempre sé stessi. Ultimamente ho preso parte a diverse commedie esilaranti, ma deboli nel trasmettere dei contenuti. Con questa storia ho colto l’occasione di raccontare qualcosa di importante".

La vedremo in televisione prossimamente? "Parteciperò a una fiction Rai intitolata ‘Una finestra vista lago’, ambientata a Como e tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Vitali. Infine, debutterò a teatro con delle nuove produzioni".